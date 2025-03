Wielrenner Fabio Jakobsen heeft terugkerend probleem in zijn benen en moet onder het mes

Fabio Jakobsen laat zich deze week opereren aan zijn benen. De wielrenner heeft vaker last van een bepaalde vermoeidheid in zijn ledematen, waardoor hij niet meer zoveel kracht kan zetten als voorheen.

Jakobsen komt voorlopig niet in actie. De Nederlandse sprinter heeft een doorstromingsbeperking in zijn benen, meldt zijn team Picnic PostNL. Jakobsen stapte eerder deze maand vermoeid af in Parijs-Nice. Die klachten had hij vaker.

"Tijdens de wedstrijden vroeg in het seizoen bleek echter dat hij in de cruciale, hoge intensiteitsmomenten niet meer zo krachtig op de pedalen kon trappen als voorheen. Na verdere onderzoeken met de medische staf van het team is vastgesteld dat Jakobsen een doorstromingsbeperking in de iliacale arteriën in beide benen heeft", aldus Picnic PostNL in een persbericht.

Operatie en herstel

Jakobsen wordt woensdag geopereerd en kan daarna minimaal zes weken niet fietsen. "Gelukkig heeft hij, gezien het type beperking, een gunstige prognose voor een terugkeer, maar het herstel kan even duren", aldus teamarts Camiel Aldershof.

Prestaties Jakobsen

De 28-jarige Jakobsen won in 2022 de wegwedstrijd bij de Europese kampioenschappen. Verder pakte hij één etappe in de Tour de France (2022) en liefst vijf in de Vuelta. De drie ritzeges in de Ronde van Spanje leverden hem ook de groene trui op, ofwel het puntenklassement.

Schitteren in de Tour

De Hulk van Heukelum hoopt deze zomer te schitteren in de Tour de France. "We willen stappen maken met Fabio in de eerste helft van het seizoen en daarna met vertrouwen naar de Tour gaan", zegt ploegleider Rudi Kemna. "Daar is hij in de vlakke sprints onze finisher, ondersteund door Tobias (Lund Andresen)."