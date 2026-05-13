Koen Bouwman keert woensdag terug op magische grond. Dan finisht de Giro d'Italia weer eens in Potenza, waar de Nederlandse toprenner in 2022 nog de beste was. De partner van oud-topschaatsster Carlijn Achtereekte hoopt stiekem op nieuw succes, al wordt dat zeer lastig.

Koen Bouwman startte woensdag met een mooi gevoel aan de vijfde etappe van de Giro. In 2022 beleefde hij in Italië het absolute hoogtepunt van zijn carrière. Toen won hij het bergklassement in de Ronde van Italië, en pakte hij bovendien twee ritten. Één daarvan was in Potenza, waar de etappe opnieuw finisht.

'Geniet van het moment'

Zijn partner, voormalig olympisch schaatskampioene Carlijn Achtereekte, gaf hem vooraf nog wat advies over zijn terugkeer in Potenza. Bouwman is daar zelfs immer niet al te emotioneel door. "Pas als je gestopt bent, besef je: geniet meer van het moment. Dus ik ga straks echt wel denken aan dat moment", aldus de 32-jarige renner in gesprek met het Algemeen Dagblad, op advies van zijn partner.

"Er even bij stil staan hoe bijzonder die editie van 2022 was. De finish en de etappe is wel anders dan toen. Maar het zijn mooie herinneringen. Die twee ritten en die bergtrui hebben mijn carrière gemaakt. Alles wat er nu nog bijkomt is bonus", vertelt een openhartige renner van Team Jayco AlUla.

De Achterhoeker is inmiddels bezig aan alweer zijn achtste Giro. De wedstrijd betekent veel voor hem. "Ik heb in 2016 en 2017 eerst twee keer de Vuelta gereden, daarna heb ik de Giro ontdekt. Het is heerlijk om hier te koersen. Ik hou van Italië en de sfeer van deze wedstrijd."

Nieuwe hobby

Naast zijn escapades op de wielrenfiets heeft Bouwman er tegenwoordig ook een nieuwe interesse bij. Hij maakt met collega-renners Fabio Jakobsen en Sam Oomen een heuse wielerpodcast, genaamd 'In Het Peloton'. "Ik moet eerlijk zeggen: ik heb niet veel met podcasts en luister zelf nooit, haha", vertelt hij eerlijk. "Maar ik kan me goed vinden in dit concept: andere verhalen uit het peloton, de andere kant van de medaille. Er zit niks commercieels achter, we doen het omdat we het gewoon leuk vinden en een kijkje in het profpeloton te geven."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover