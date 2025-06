Daan Hoole heeft dinsdag zijn titel bij het NK tijdrijden geprolongeerd. De 26-jarige wielrenner van Lidl-Trek was de snelste op het traject van 36,8 kilometer in Surhuisterveen.

Hij klokte 36.20 minuten en was 20 seconden sneller dan Dylan van Baarle (36.40). Axel van der Tuuk reed naar het brons in een tijd van 36.45.

Topfavoriet

Hoole startte als favoriet. Niet eens zozeer omdat hij vorig jaar ook al Nederlands kampioen werd, maar veel meer om zijn overwinning in de tiende etappe van de afgelopen Ronde van Italië, een individuele tijdrit. Hij versloeg in een 28,6 kilometer lange rit tegen de klok tussen Lucca en Pisa de Britse specialisten Joshua Tarling en Ethan Hayter.

In het Friese Surhuisterveen verzuimde de tijdmeting zijn eerste doorkomst na 8 kilometer te registreren, maar halverwege was al duidelijk dat Hoole op schema lag. Hij was daar tien seconden sneller dan Van Baarle. In het tweede deel liep Hoole verder uit.

'Het is ook een beetje op'

"Ik was gebrand op de titel, maar de vorm was niet meer super", bekende de winnaar na afloop op cyclingonline.nl. "Ik kwam wat ziekjes uit de Giro en het is ook wel een beetje op. Ik rijd nog het NK op de weg in Ede en dan neem ik even een korte pauze. Daarna bouw ik weer op naar het EK en eventueel de Vuelta. Maar mooi dat ik weer een jaar kan trainen en koersen in het rood-wit-blauw."

'Die ga ik niet zomaar verslaan'

Ook Van der Tuuk, die derde werd, reageerde bij dat medium. "Ik sta hier toch in een mooi rijtje in de uitslag, daar hoopte ik op. Al was ik even bang dat te vermoeid uit de Baloise Tour was gekomen. Maar de benen waren prima en dit was wat erin zat. Daan Hoole wint in de Giro, die ga ik niet zomaar verslaan. Maar ik ben blij met brons."