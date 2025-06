Nog nooit werd een wielrenner geschorst door de nieuw ingevoerde gele kaarten, maar de twijfelachtige eer om de primeur te hebben was uitgerekend voor een Nederlander. De timing voor Oscar Riesebeek kon niet slechter, want de 32-jarige renner van Alpecin-Deceuninck mist het EK en kan ploeggenoot Mathieu van der Poel dus niet helpen. Toch accepteert hij de bizarre schorsing.

'Achteraf besef ik dat'

"De renner en het team accepteren deze juiste en gerechtvaardigde beslissing", schreef de ploeg in een persbericht. "Natuurlijk is het teleurstellend om het NK te missen, maar achteraf besef ik dat mijn gedrag in de wedstrijd niet alleen verkeerd was, maar ook mijn mederenners in gevaar bracht. En daar heb ik oprecht spijt van en bied ik mijn excuses voor aan", voegde Riesebeek toe.

'De regels zijn duidelijk'

"De regels zijn duidelijk. Als ze consequent worden toegepast, respecteer ik dat volledig. Ik ga nu even rustig aan doen om te herstellen en me voor te bereiden op mijn volgende doelen", aldus de routinier. Riesebeek kreeg in de tweede etappe van de Ronde van België zijn eerste gele kaart, waarna zondag in de slotrit een tweede kaart volgde. Vanaf dit jaar worden renners met twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd uit de koers gehaald en een week geschorst.

NK in geboorteplaats, Tour op de tocht

Riesebeek, die kans maakt op een plek in de selectie van Alpecin-Deceuninck voor de Tour de France, moet voorzichtig zijn met het oog op de Franse rittenkoers. Bij een derde gele kaart binnen dertig dagen volgt een schorsing van twee weken. De Tour is van 5 tot en met 27 juli. Het NK is zaterdag in Ede, de geboorteplaats van Riesebeek.

NK wielrennen

Veel ogen zullen tijdens de NK gericht zijn op topsprinters als Dylan Groenewegen, Olav Kooij en Casper van Uden. Het parkoers in Ede leent zich uitermate goed voor een massasprint. Al kan volgens Groenewegen ook zomaar 'het perfecte groepje' wegrijden, met misschien wel Van der Poel er in.