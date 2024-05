WK BMX | Zilver voor Niek Kimmann, Laura Smulders komt zwakke start niet te boven

Niek Kimmann heeft bij de WK BMX beslag gelegd op zilver. De olympisch kampioen had een prima start in de eindstrijd, maar kwam niet voorbij de eveneens uitstekend begonnen Fransman Joris Daudet. Sylvain André, ook uit Frankrijk, werd derde.

Voor Kimmann is deze prestatie in Rock Hill (VS) een teken dat hij bij de komende Olympische Spelen, in Frankrijk, ook kansrijk is. De Nederlandse rijders Jaymio Brink en Dave van der Burg werden in de halve finale uitgeschakeld.

Laura Smulders werd bij de vrouwen vijfde. De dertigjarige Smulders had een zwakke start en die kwam ze niet meer ten boven. De Amerikaanse Alise Willoughby reed naar goud. Manon Veenstra, Judy Baauw en Merel Smulders bleven steken in de kwartfinale.

WK BMX

Het wereldkampioenschap BMX is na zaterdag afgelopen. Het is de 28e editie van het toernooi sinds het in 1996 werd gereorganiseerd tot UCI BMX. UCI is de internationale wielerbond. Met zeventien gouden plakken en 55 in totaal, behoort Nederland tot de succesvolste landen op het evenement. We hebben het dan over alle onderdelen: mannen, vrouwen, talenten et cetera. Kimman werd in 2021 in Papendal wereldkampioen.