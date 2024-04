'Dat maakt het alleen maar specialer': Niek Kimmann bewijst ongelijk en wint voor zwangere vriendin

Voor Niek Kimmann kon afgelopen weekend niet beter zijn. Hij vierde geen Koningsdag, maar een dubbele wereldbekerzege in het BMX in Amerika. De 27-jarige Nederlander is nét op tijd terug waar hij wil zijn.

Sinds 2022 had Kimmann geen wereldbekerwedstrijd meer gewonnen. En dat als regerend olympisch kampioen. Met het WK voor de deur en de Olympische Spelen in zicht, komt het goede resultaat precies op tijd. Op internet hadden mensen al gezegd dat het klaar was met Kimmann. Dat zag hij zelf ook voorbij komen.

'Het zou klaar zijn met mij'

"Ik las online dat het klaar zou zijn met mij. Dat ik alleen maar vanuit startpositie acht kon winnen, omdat mijn start waardeloos zou zijn. Hier in Tulsa was ik in al mijn races de snelste, en dat voelt heel goed. Het is altijd moeilijk om op de tweede dag ook te winnen. Na zo’n eerste zege wil je eigenlijk een feestje vieren en naar huis gaan, maar dan moet je je toch nog een keer opladen”, zei Kimmann volgens de Telegraaf tegen Eurosport.

Zwanger

Maar hij had, behalve de criticasters de mond te snoeren, ook iets anders te bewijzen. Hij verwacht in de herfst van 2024 zijn eerste kind met vriendin Carly Lee. "Ze zit zwanger thuis en dit is de eerste keer dat ze me ziet winnen. Dat maakt deze overwinningen alleen nog maar specialer", glunderde hij. "Ik heb al meer gewonnen in mijn loopbaan dan ik ooit had gedacht. Hopelijk komen er nog een paar mooie zeges bij, maar dat voelt voor mij als een bonus."

Botsing met official

Kimmann is al geplaatst voor de Spelen en verdedigt dus daar zijn titel. Op de Spelen in Tokio (2021) waar hij dus olympisch kampioen werd, ging het in de voorbereiding vreselijk mis. Hij knalde tijdens een training vol op een official die op de baan was, liep een scheurtje in zijn knie op en won tegen alle verwachtingen in alsnog de gouden medaille.