Tadej Pogacar slaat dit weekeinde de Amstel Gold Race over. De wereldkampioen wielrennen heeft andere prioriteiten. Samen met zijn verloofde Urska Zigart op fietstocht gaan bijvoorbeeld. Maar dat verliep minder dan gepland...

Pogi heeft er al een behoorlijk druk voorjaar opzitten. Succesvol welteverstaan. De Sloveen had zijn zinnen gezet op Milaan-San Remo en won dat wielermonument ondanks een valpartij. Eerder zette hij al een recordzege in Strade Bianche. Die koers won hij voor de vierde keer, dit keer na een solo van 80 kilometer.

Een paar weken later was hij dus de snelste op de Via Roma, na een boeiend gevecht met Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. De Nederlander moest ook zijn meerdere in Pogacar erkennen in de Vlaamse Hoogmis, de Ronde van Vlaanderen. Bijna naderde Pogacar perfectie, want ook in Parijs-Roubaix streed hij lang mee om de zege. Op de wielerbaan in Roubaix werd hij op waarde geklopt door Wout van Aert.

Pech treft Tadej Pogacar

Laatstgenoemde besloot de benen te sparen en op vakantie te gaan met zijn vrouw Sarah De Bie. Ook Mathieu van der Poel laat dit weekeinde de Amstel Gold Race schieten. Het laatste deel van De Grote Drie klom wel de fiets op voor een ritje met zijn verloofde, die rijdt voor AG Insurance-Soudal. Dat gebeurde in hun woonplaats Monaco en ook Pogacars trainingsparter Michael Matthews was er bij.

Die legde een wel heel kolderiek moment vast. Op beelden was te zien dat er lek was gereden. De Australiër Matthews deelde een foto van Pogacar en Zigart die zich over een fiets bogen en het achterwiel oppompten. "Teamwork", schreef hij bij de foto.

Van Pogacar is duidelijk dat hij volgende week wel Luik-Bastenaken-Luik rijdt. Daar is hij de regerend winnaar. Daarna volgt nog de Ronde van Romandië. In juni fietst hij de Ronde van Zwitserland ter voorbereiding op de Tour de France. Die grote ronde wil hij voor een vijfde keer winnen. Zijn vriendin doet zondag mee aan de Grand Prix de Chambery.