Het deelnemersveld van de zestigste Amstel Gold Race herbergt veel hele sterke renners, maar niet de absolute toppers. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert, die de afgelopen weken de voorjaarsklassiekers kleurden, zijn er allemaal niet bij. Waarom 'De Grote Drie' niet aan de start in Maastricht verschijnen.

Het mag dan een jubileumeditie van de Nederlandse klassieker zijn, dat betekent niet dat de topnamen nu massaal meedoen. Remco Evenepoel is misschien wel de bekendste deelnemer en daarmee ook meteen huizenhoog favoriet voor de titel bij de mannen. Ook de winnaar van vorig jaar, Mattias Skjelmose, is erbij. Maar zonder Van der Poel, Pogacar en Van Aert is de 'AGR' onthoofd.

Wout van Aert

De reden waarom de Nederlander, Sloveen en Belg ontbreken, is simpel. Na Parijs-Roubaix afgelopen weekend, die Van Aert won, sloten hij en Van der Poel hun voorjaar helemaal af. Zij gaan in voorbereiding op wat komen gaat. Van Aert gaat bijvoorbeeld de Tour de France én de Vuelta rijden en wil daarin een rol van betekenis spelen voor kopman Jonas Vingegaard (Tour) en voor zichzelf (Vuelta).

Mathieu van der Poel

Ook Van der Poel had al vroeg in het seizoen aangekondigd niet aan de start van de Nederlandse klassieker, die hij in 2019 won, te staan. Hij werd vierde tijdens Parijs-Roubaix en vindt het daarmee wel even genoeg. Hoe zijn programma er in mei en juni uitziet is nog niet bekend.

Tadej Pogacar

Voor wereldkampioen Tadej Pogacar zit zijn programma er nog lang niet op, maar ook hij verlegt zijn aandacht naar (de voorbereiding op) de zomer. Hij neemt na Parijs-Roubaix, waarin hij tweede werd, even rust en mist dus de Amstel Gold Race. Vorig jaar werd hij nog verrassend tweede achter Skjelmose. Pogacar rijdt een week na de AGR wel Luik-Bastenaken-Luik en vertrekt daarna snel naar de Ronde van Romandië, waar hij nog niet eerder verscheen.

Pas drie keer gereden, allemaal eens gewonnen

Voor alle drie de grote namen is de Amstel Gold Race steevast een koers van b-prioriteit. Allemaal reden ze de Limburgse koers pas drie keer. Van der Poel won hem in 2019, Van Aert in 2021 en Pogacar in 2023. Omdat ze de klassieker al op hun naam hebben staan, is er ook geen noodzaak voor ze om de wedstrijd op te nemen in het overvolle programma.