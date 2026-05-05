Na de val van Marianne Vos in de openingsrit van de Vuelta Femenina is er maandag opnieuw een topfavoriete uitgevallen in de koers. Noemi Rüegg, de draagster van de rode leiderstrui, ging onderuit en kon de tweede etappe niet vervolgen. Na onderzoek blijkt dat het goed mis is met de Zwitserse.

De tweede etappe van de Vuelta Femenina was een lastige met 2141 hoogtemeters. In de slotklom van 3,1 kilometer lukte het geen van de rensters om een gat te slaan. Vanaf de top was het nog 1,5 kilometer tot de finish. Het was de Belgische Shari Bossuyt die uiteindelijk na een sprint als eerste over de streep kwam. Anna van der Breggen was de snelste Nederlandse in de etappe. Zij werd zesde. De Duitse Franziska Koch pakt dankzij haar tweede plaats de leiding in het klassement.

Valpartij Noemi Rüegg

De Zwitserse klassementsleider Noemi Rüegg ging onderuit bij een valpartij in het peloton zo'n 12 kilometer voor de finish. Ze kwam in botsing met Eleonora Ciabocco, de beste jongere in het klassement en daardoor draagster van de witte trui, en bleef in een vervelende houding in de berm liggen. Ze moest opgeven en kon de leiderstrui dus niet behouden in de tweede etappe.

Daags na haar heftige val maakte haar team EF Education-Oatly met nieuws over haar kwetsuur. 'Noemi heeft een breuk opgelopen in haar rechterschouder tijdens haar val. Ze moest daardoor opgeven en de breuk moet geopereerd worden', schreed de roze ploeg op X.

Noemi suffered a fracture to her right shoulder in the crash that forced her to abandon the Vuelta. The fracture will require surgery. Join us in wishing our champ all the best on her recovery. pic.twitter.com/a1NIMmnIPa — EF Education-Oatly (@EF_Oatly) May 4, 2026

Eerste zege na dopingschorsing

Het was de eerste zege voor Bossuyt sinds haar schorsing. Ze mocht twee jaar lang niet in actie komen wegens dopinggebruik. Ze testte in 2023 positief op het gebruik van letrozole metabolite, maar beweerde zelf onschuldig te zijn. Ze kon haar ritwinst in de Vuelta amper geloven, zo verklaarde de Belgische na afloop. "Ik denk dat niemand had verwacht dat ik zo snel was", zei ze. "Ik kon het tempo vasthouden op de klim en het uiteindelijk doortrekken tot de finish."

Marianne Vos

De Nederlandse toprenster Vos ontbrak in de twee etappe. Ze kwam zondag in de eerste etappe hard ten val en brak daarbij haar sleutelbeen. De 38-jarige renster van Visma | Lease a Bike werd ondanks het kwetsuur nog wel zevende in de openingsrit, maar kon maandag niet meer verder.

