Voor Lotte Kopecky eindigde de tweede etappe van de Vuelta Femenina in mineur. Terwijl ze de sprint aanging voor de dubbelslag, botste ze met haar schouder op die van latere winnares Shari Bossuyt. Een relletje ontstond, want Kopecky dacht dat haar Belgische landgenote iets verkeerds deed. Maar na het zien van de beelden kwam ze op haar gedachten terug.

Beschuldigen wilde ze Bossuyt absoluut niet nadat ze vijftiende was geworden in de sprint, maar het voelde wel zuur voor de voormalig wereldkampioene. Zeker nadat ze de door de organisatie werd gediskwalificeerd voor haar actie met Bossuyt en zelfs een gele kaart kreeg. "Ik ga er momenteel geen uitspraken over doen", zei ze maandag ontgoocheld direct na de finish tegen Sporza.

Door de botsing schoot haar ketting eraf en konden haar kansen op de ritzege en de rode leiderstrui de prullenbak in. Op Instagram reageerde ze na de finish uitgebreider op het incident. "Als ik morgen een sprint aanga, zou ik exact hetzelfde doen. Ik moest van mijn originele lijn afwijken. Op dat moment reed er nog niemand naast mij. Na het bekijken van de video wil ik zeggen dat Shari Bossuyt niets verkeerds deed, dus absoluut proficiat. Ik ga niet akkoord met de beslissing van de jury, maar dat is een andere discussie. Daar ga ik niet dieper op in."

De twee Belgische rensters maakten het na de tweede etappe alweer snel goed. "Shari heeft meteen een berichtje gestuurd en Lotte heeft geantwoord dat ze er niets aan kon doen. Het is dus gelukkig uitgepraat", meldde ploegleidster Fien Delbaere van Bossuyts ploeg AG Insurance-Soudal voorafgaand aan de start van de derde etappe aan het Belgische Radio 1.

Tranen van geluk

Na het uitpraten kon er gevierd worden dat Bossuyt (25) haar grootste zege van haar carrière geboekt had. Ze barstte na de finish in tranen van geluk uit en in die emotie zat ook de frustratie van een twee jaar durende dopingschorsing die ze uitgezeten heeft. "Shari was geëmotioneerd na alles wat er gebeurd is, maar dat is ook logisch. We wisten dat ze dit kon, maar je moet het nog altijd doen."

