Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. De Argentijnse superster werd tegen Algerije de eerste speler ooit die op zes WK’s op rij in actie komt. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, luisterde de 38-jarige vedette zijn historische avond op met een hattrick waarmee hij óók de boeken ingaat.

Messi maakte zijn debuut op het wereldtoneel tijdens het WK van 2006 in Duitsland. Als piepjonge aanvaller gold hij toen al als het grootste talent van zijn generatie. Wat volgde was een ongekende reeks deelnames: Zuid-Afrika 2010, Brazilië 2014, Rusland 2018 en uiteindelijk het absolute hoogtepunt in Qatar in 2022.

Wereldtitel met Argentinië

Jarenlang ontbrak die ene prijs nog op zijn indrukwekkende erelijst, maar daar kwam drie jaar geleden eindelijk verandering in. Messi speelde een hoofdrol op het WK in Qatar en loodste Argentinië naar de wereldtitel. De finale tegen Frankrijk groeide uit tot een van de meest spectaculaire ooit. Na een krankzinnige wedstrijd moesten strafschoppen de beslissing brengen en daarin trok Argentinië aan het langste eind. Velen dachten dat Messi er een punt achter zou zetten, maar hij is er 'gewoon' weer bij.

Unicum voor Messi

Met zijn zesde WK-deelname zet Messi een unieke prestatie neer. Cristiano Ronaldo en de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa kunnen hem nog volgen, want ook zij maken deel uit van de selectie van hun land. Tóch is er een belangrijk verschil: Ochoa kwam bij zijn eerste twee WK’s niet in actie. Messi wordt daardoor de eerste speler ooit die op zes eindtoernooien achter elkaar daadwerkelijk speelt, Ronaldo zal snel volgen.

Nóg een record

Alsof dat nog niet genoeg is, kwam er nóg een gigantisch record voor de Argentijn. Messi stond op dertien WK-goals, maar jaagde op het record van Miroslav Klose. De Duitse spits maakte zestien doelpunten op wereldkampioenschappen. Messi heeft dus nog drie treffers nodig om langszij te komen.

Dat lukte Messi met verve. In het duel met Algerije was hij de absolute uitblinker dankzij een hattrick, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Klose. En daar hoeft het voor de Argentijn niet bij te blijven: met nog minimaal twee groepswedstrijden voor de boeg en een grote kans op een langer verblijf in het toernooi, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat hij de Duitser voorbijstreeft. Driedubbel feest voor Messi en co.: een zege, twee records én een hattrick.

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