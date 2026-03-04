Na de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran is het de vraag of dat land komende zomer wel mee kan doen aan het WK voetbal. Het Iraanse team speelt alle duels in Amerikaanse steden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich inmiddels duidelijk uitgelaten over de deelname van Iran aan het wereldkampioenschap.

Trump maakt het namelijk 'helemaal niets uit' of Iran meedoet aan het WK voetbal van komende zomer. "Het is een verslagen land, ze lopen op hun laatste benen", zei Trump tegen nieuwssite Politico. Iran was als enige WK-deelnemer niet aanwezig bij een planningsbijeenkomst in Atlanta

Israël en de Verenigde Staten begonnen afgelopen weekend een oorlog tegen het land, waarbij onder anderen ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, werd omgebracht. Sindsdien is de situatie in de Golfregio geëscaleerd, want Iran heeft op meerdere landen vergeldingsacties uitgevoerd.

Deelname Iran onzeker

Mehdi Taj, voorzitter van de Iraanse voetbalbond, trok eerder in twijfel of zijn land aan het WK voetbal mee zal doen. "Door de kwaadaardige actie van Amerika kunnen wij niet hoopvol naar het WK uitkijken", stelde hij in een interview met de Iraanse staatstelevisie.

Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren als Iran besluit om niet deel te nemen. De FIFA zal dan waarschijnlijk een vervanger aanwijzen en dan lijken landen als Irak en de Verenigde Arabische Emiraten het meest voor de hand te liggen gezien de resultaten in de kwalificatiereeks.

WK voetbal 2026

Iran is op het WK dat op 11 juni begint ingedeeld in een groep met België, Nieuw-Zeeland en Egypte. Iran speelt twee wedstrijden in Los Angeles en staat in Seattle geprogrammeerd voor de zogenoemde Pride Match tegen Egypte op 26 juni. Dat laatste duel deed dan ook het nodige stof opwaaien in Iran, dat sinds 1979 geleid wordt door een islamitisch regime.