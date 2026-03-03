Heftige beelden van een tenniswedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij het toernooi in Fujairah moesten twee wedstrijden noodgedwongen gestaakt worden. Er werden namelijk explosies gehoord in de nabijheid van de tennisbaan. De oorlog tussen de VS en Iran houdt zo steeds meer sporten in de greep.

In Fujairah, een stad op zo'n 90 kilometer van Dubai, werden diverse explosies gemeld. Dinsdagochtend zou er een aanval zijn geweest op de haven van de stad. Fujairah geldt als een belangrijke haven in het Midden-Oosten en werd daarmee een doelwit voor Iran.

Tennistoernooi

In de havenstad was sinds 1 maart het Challenger-toernooi Fujairah Open bezig. Dat is een iets lager niveau in het toptennis, vooral bedoeld voor subtoppers op het professionele circuit. Beelden van het toernooi werden live uitgezonden op de officiële website van tennisbond ATP.

Op de beelden valt de partij tussen de Japanse Hayato Matsuoka en de Russische, onder de neutrale vlag uitkomende, Daniil Ostapenkov te zien. Beide tennissers staan diep op de wereldranglijst, rond plek 400. Tijdens hun duel zijn verschillende explosies te horen. Het gevolg is dat zowel de tennissers als de scheidsrechters rap van de baan rennen op aangeven van schreeuwende officials. Ook een andere wedstrijd werd gestaakt, waarna alle overige duels op dinsdag zijn afgelast.

😳 Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby



pic.twitter.com/WLtRYjVuv7 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 3, 2026

Reactie gemeente

In een officieel persbericht heeft het bestuur van de stad gereageerd op het nieuws. "De bevoegde autoriteiten reageerden op een brand die was uitgebroken in de olie-industriezone van Fujairah, veroorzaakt door vallend puin na de succesvolle onderschepping van een drone door luchtafweersystemen", laten zij optekenen. Het lijkt dus dat er raketten succesvol zijn onderschept.

Reactie ATP

Ook tennistour ATP is met een statement gekomen, nadat de vraag opkwam waarom het toernooi überhaupt doorging. "De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze spelers, staf en toernooimedewerkers hebben onze hoogste prioriteit", aldus de ATP tegenover BBC Sport. "Na overleg met de lokale autoriteiten en veiligheidsadviseurs is het spel voor de rest van de dag uit voorzorg afgelast. We blijven de situatie nauwlettend volgen en zullen u te zijner tijd op de hoogte houden."

Tallon Griekspoor

En zo houdt de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds, en Iran anderzijds, de tennissport opnieuw behoorlijk in de greep. Ook topspeler Daniil Medvedev en Tallon Griekspoor, de nummer één van Nederland, zitten nog altijd vast in het Midden-Oosten. Zij werkten daar afgelopen week een toernooi af in Dubai. Daarbij behaalde Griekspoor de finale, maar moest hij met een blessure opgeven waardoor Medvedev de overwinning cadeau kreeg.