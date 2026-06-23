Lionel Messi schreef maandagavond opnieuw geschiedenis op het WK voetbal. De 38-jarige Argentijnse superster kroonde zich in het duel tegen Oostenrijk tot topscorer aller tijden van het WK. Het leidde tot een ontroerende boodschap van zijn vrouw Antonela Roccuzzo.

Messi maakte beide doelpunten in de 2-0-zege van Argentinië tegen Oostenrijk in Dallas. De 38-jarige Argentijn liet daarmee Miroslav Klose achter zich en brengt zijn totaal op een indrukwekkende 18 WK-doelpunten. Het historische moment werd live bijgewoond door zijn vrouw en hun drie zonen: Thiago (13), Mateo (10) en Ciro (8).

'Wat een voorrecht'

Na de wedstrijd pakte Antonela meteen haar telefoon erbij om om een emotionele boodschap voor haar man te schrijven. "Wat een voorrecht om je keer op keer geschiedenis te zien schrijven", schreef ze in een Instagram-post, gevolgd door een duidelijke liefdesverklaring: “Ik hou van je!”

De post toonde verschillende familiefoto’s waarop iedereen het alternatieve shirt van Argentinië droeg, met rugnummer 10 en de naam van Messi op de rug. Antonela deelde daarnaast beelden vanuit een VIP-box, waar ook haar eigen shirt met de achternaam van haar man duidelijk in beeld kwam.

De topscorers aller tijden op WK's

Messi begon de wedstrijd op gelijke hoogte met Miroslav Klose, beiden met 16 goals, nadat hij in de openingswedstrijd van het toernooi tegen Algerije een hattrick had gescoord (3-0). Tegen Oostenrijk zorgde Messi dus voor doelpunt zeventien én achttien. Overigens jaagt Franrijk-ster Kylian Mbappé óók op de titel van topscorer aller tijden. In de wedstrijd tegen Irak maakte de 27-jarige spits al zijn vijftiende treffer.

Met deze goal werd Messi ook de derde speler die in zes opeenvolgende WK-wedstrijden scoorde, een prestatie die eerder werd geleverd door Just Fontaine (Frankrijk, in 1958) en Jairzinho (Brazilië, in 1970).