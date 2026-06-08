Ruud van Nistelrooij meldde zich pas zondag bij Oranje in aanloop naar het WK voetbal. De assistent-trainer van bondscoach Ronald Koeman miste door familie-omstandigheden de gezamenlijke reis naar New York donderdag en de eerste trainingen. Maandag tijdens de besloten oefeninterland Nederland - Oezbekistan zit hij wel weer op zijn vertrouwde plek. Nu is de reden van zijn afwezigheid ook bekend.

Bondscoach Ronald Koeman gaf tijdens een persconferentie afgelopen week aan dat hij al lang wist van de tijdelijke afwezigheid van zijn assistent en stelde het publiek gerust. De door hem genoemde 'familie-omstandigheden' waren leuk en positief en hadden dus niks te maken met iets ergs. Desondanks wilde niemand bij Oranje vertellen wat de precieze reden dan wel was.

Van Nistelrooij blijkt de eerste dagen van Oranje te hebben gemist vanwege zijn naar voren gehaalde vijftigste verjaardag. Dat meldt De Telegraaf. Op 1 juli wordt de voormalig topspits van onder meer Manchester United en Real Madrid vijftig jaar oud, maar dat is tijdens het WK voetbal (als Oranje er dan nog in zit). Daarom kreeg hij toestemming om nu vast de bijzondere mijlpaal te vieren.

Opmerkelijke toestemming

Volgens de krant vierde hij zaterdag 6 juni zijn verjaardag in besloten kring in 'Bistro Tante Pietje' in Den Bosch. Het is opvallend dat Van Nistelrooij toestemming kreeg van Koeman om afwezig te zijn in de belangrijke periode voor het WK voetbal. Eerder mocht Quinten Timber onder geen beding naar Boedapest om de Champions League-finale bij te wonen waar zijn broer en collega-international Jurriën Timber met Arsenal in speelde.

Koeman vond de beide situaties 'niet te vergelijken' toen hij gevraagd werd naar het waarom dat de één wel toestemming kreeg en de ander niet. Bij de besloten oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag 8 juni is de groep weer compleet, althans... Jurriën Timber werd vlak voor het duel gemeld als definitieve afhaker voor het WK. De verdediger blijkt niet fit genoeg te krijgen en wordt vervangen door Lutsharel Geertruida.

Nederland speelt op 14 juni tegen Japan de eerste WK-wedstrijd. Daarna volgen groepsduels met Zweden en Tunesië.

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