Ronald Koeman koos tegen Zweden voor Brian Brobbey in de punt van de aanval en die keuze pakte uitstekend uit. De spits trof in de openingsfase twee keer doel in de klinkende 5-1 zege. Na afloop sprak de bondscoach ook over de man die hij wederom op de bank liet beginnen: Memphis Depay.

Tegen Japan was Memphis zijn invalbeurt allesbehalve gelukkig. De spits van Corinthians kwam goed weg met geel na een opmerkelijke elleboog en zag Nederland de voorsprong uit handen geven. Zaterdag tegen Zweden was het een ander verhaal. Memphis viel een kleine twintig minuten voor tijd in en gaf een assist op Crysencio Summerville. "Ik vond hem vandaag beter", zei Koeman bij de NOS.

'Memphis accepteert zijn rol'

De bondscoach sluit niet uit dat Memphis dit toernooi nog een basisplek krijgt. "Zijn fitheid wordt beter en dan komt er misschien een moment waarop je met Memphis kan beginnen", aldus Koeman. "Dat ligt ook aan hoe anderen functioneren. Hij is absoluut nog bruikbaar."

Ook buiten het veld ziet Koeman de waarde van Memphis. De aanvaller schikt zich goed in zijn rol als reservespeler en heeft een positieve invloed op de groep. "Vanuit zijn rol is hij, dat zien mensen vaak niet, ook super belangrijk en positief naar andere spelers toe", zei Koeman na afloop.

Toch plaatste de bondscoach er met een knipoog een kanttekening bij. "Memphis accepteert zijn rol nu. Ik weet niet voor hoelang, maar dat doet hij. Dat is mooi om te zien, want uiteindelijk gaat het om de hele groep." De bal ligt voorlopig bij Memphis die zich moet opwerken wat betreft de fitheid.

Brian Brobbey

Tegelijkertijd wordt er met een schuin oog gekeken naar Brobbey. De oersterke spits was tegen Zweden van grootte waarde, maar liep echter wel lichte hamstringklachten op. Daardoor is het momenteel gissen wie Koeman in het laatste groepsduel tegen Tunesië in de punt van de aanval staat. Met Malen, Memphis en Brobbey heeft de bondscoach de nodige keuzes.

Pijntjes bij Oranje

Toch waren er na afloop ook zorgen over andere Nederlanders. Aanvoerder Virgil van Dijk kwam niet geheel ongehavend uit de strijd. "Ik kreeg een tik op mijn heup en ik voelde mijn bovenbeen niet meer. Dat was een beetje heel gek", zei Van Dijk bij de NOS. De verdediger denkt dat het om een zenuwprikkel ging en verwacht geen problemen. "Ik denk dat het wel meevalt, maar we zullen het zo zien."

Ook om Frenkie de Jong was de nodige onzekerheid. De middenvelder botste eerder deze week op training en twijfelde of hij kon starten. Uiteindelijk speelde hij gewoon mee, al voelde hij pijn tijdens het duel. "We gaan zien hoe de reactie gaat zijn, maar ik heb daar wel vertrouwen in", besloot De Jong. Bovendien leek Crysencio Summerville in de slotfase te worden gehecht na een harde botsing.

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