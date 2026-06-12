De openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika leverde direct een bijzonder record op. De bondscoach van het Afrikaanse land ging namelijk de boeken in. Dat record raakte hij een wedstrijd later alweer kwijt en ook Dick Advocaat staat in de rij om dat record weer over te nemen van zijn Tsjechische collega Miroslav Koubek.

Net als zestien jaar geleden openden Mexico en Zuid-Afrika het WK voetbal. Toen was Zuid-Afrika de gastheer, deze keer is dat Mexico. Het was voor het eerst dat de openingswedstrijd van het WK een herhaling is van het eerste duel van een ander wereldkampioenschap. De uitslag was wel anders dan in 2010. Toen eindigde het in 1-1, deze keer won Mexico met 2-0 na een duel met flink wat rode kaarten.

Het WK is met 48 landen en 104 wedstrijden de grootste editie ooit en dus zullen er de komende weken flink wat records sneuvelen. Na de openingswedstrijd is er in ieder geval al gelijk ééntje uit de boeken verdwenen. Otto Rehhagel was sinds 2010 namelijk de oudste bondscoach die ooit actief was op het WK, maar daar is donderdag verandering in gekomen door Hugo Broos, de trainer van Zuid-Afrika.

Bondscoaches Zuid-Afrika en Tsjechië breken record

Rehhagel was in 2010 de bondscoach van Griekenland en was tijdens de laatste wedstrijd van dat land op het WK 71 jaar en 317 dagen oud. Broos was donderdag precies 74 jaar en 62 dagen oud tijdens het duel van Zuid Afrika tegen Mexico. De Belg mocht zich een paar uur dus de oudste WK-coach ooit noemen. Bij de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië was hij het alweer kwijt aan zijn Tsjechische collega Miroslav Koubek, die 74 jaar en 284 dagen oud is.

Dick Advocaat

Lang gaat ook hij dat record echter niet vasthouden en dat komt allemaal door Dick Advocaat. De Nederlandse bondscoach plaatste zich met Curaçao voor het WK en dat land speelt op zondag 14 juni tegen Duitsland. Advocaat is op dat moment 78 jaar oud en 260 dagen oud en passeert daarmee Broos en Koubek met gemak. Er zal ook niemand zijn die de Nederlander inhaalt dit WK.

Curaçao speelt de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust op 25 juni en na dat duel zal het record dus op 78 jaar en 275 dagen staan. Als de WK-debutant de knock-outfase haalt dan kan de Nederlandse coach het record daarin nog scherper gaan stellen.

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