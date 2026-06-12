Mexico kent een absolute droomstart van het WK voetbal. De Noord-Amerikanen wonnen het eerste duel met 2-0 van Zuid-Afrika. Zuid-Korea volgde het gastland vervolgens met een 2-1 zege op Tsjechië, dankzij een Eredivisie-speler. Bekijk hier de uitslagen van de wedstrijden, het verdere programma en de stand in Groep A.
Met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is het WK begonnen. In dezelfde groep kregen Zuid-Korea en Tsjechië de eer om in de Nederlandse nacht te spelen. Waar Mexico geen kind had aan de Zuid-Afrikanen, zeker nadat die twee rode kaarten pakten, was het andere duel in Groep A een stuk spannender. Na een saaie eerste helft moest Feyenoorder Hwang In-Beom eigenhandig het duel omdraaien: 2-1.
Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begon op 11 juni. De eer van de openingswedstrijd was aan de Mexicanen. Zij speelden het eerste duel tegen Zuid-Afrika en daar rekenden ze razendsnel mee af. Mexico hoopt het beter te doen dan in Qatar, waar het al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Zuid-Afrika keert voor het eerst sinds 2010 terug op een mondiaal eindtoernooi.
Programma en uitslagen Groep A
11 juni om 21.00 uur: Mexico - Zuid-Afrika (2-0).
12 juni om 04.00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië (2-1).
18 juni om 18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika
19 juni om 03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea
25 juni om 03.00 uur: Tsjechië - Mexico
25 juni om 03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea
De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.
Stand Groep A
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