Het WK voetbal staat op het punt van beginnen voor het Nederlands elftal. Maar als het aan de burgemeester van New York ligt, is de selectie van bondscoach Ronald Koeman ook snel weer thuis. Robert Maaskant vindt dat hij excuses moet maken na een opmerkelijke uitspraak.

Het onderwerp wordt besproken in de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl. 'Bij een wereldtitel van Oranje moet de burgemeester van New York zijn excuses aanbieden', klinkt de stelling. "Eigenlijk nu al", vindt Maaskant.

"Hij moet nu al zijn mond spoelen", reageert voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld. Ali Boussaboun heeft het voorval niet meegekregen. Burgemeester Zohran Mamdani verwacht dat Nederland na de groepsfase door Marokko wordt uitgeschakeld. In dat geval vindt de Marokkaanse oud-voetballer excuses niet nodig. "Hij moet opnieuw gekozen worden", grapt presentator Damian Vlottes over de burgemeester.

Voetbalfan

Mamdani is geboren in Oeganda en groot fan van Afrikaans voetbal. "Hij probeert al die mensen naar het stadion te krijgen", weet Maaskant. "Ook door kaarten te verloten in New York." Zo zouden ook mensen met een kleinere portemonnee kans maken om een WK-wedstrijd bij te wonen. "Hij heeft ook overal fan-squares gemaakt. Hij wil voetbal echt toegankelijk maken. Maar hij heeft wel een vreemde voorkeur voor de verkeerde ploeg."

Marokko speelt in de nacht van zaterdag op zondag (00.00 uur Nederlandse tijd) de eerste groepswedstrijd tegen Brazilië. De andere tegenstanders in de poule zijn Schotland en Haïti.

Nederland speelt zondag het eerste duel tegen Japan en treft vervolgens Tunesië en Zweden. Oranje speelde in aanloop naar het toernooi nog een oefenwedstrijd in New York. Er werd met 2-1 gewonnen van Oezbekistan.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie bij het duel van de Verenigde Staten. Ook een opvallende uitspraak van de burgemeester van New York zorgt voor discussie: volgens hem strandt Nederland vroeg, terwijl Marokko ver komt.

Daarnaast wordt vooruitgeblikt op Marokko - Brazilië en komen de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje aan bod. Dat en meer hoor je vanaf 7.30 uur in je favoriete podcastapp.

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