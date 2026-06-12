Samen met Hwang In-Beom was de Zuid-Koreaanse spits Oh Hyeongyu dé redder van Zuid-Korea tijdens het WK-duel met Tsjechië. Achteraf onthulde de voetballer van Besiktas dat er in eerste instantie grote twijfels waren of hij wel kon spelen.

Het was voor Zuid-Korea een hard gelag na een uur spelen. De ploeg was constant de betere tegen een verdedigend ingesteld Tsjechië, maar kwam wel op achterstand. Ladislav Krejci kopte een van de eerste kansen van de Tsjechen direct raak. Zuid-Korea moest daardoor de overmacht omzetten in duidelijke scoringskansen en dat lukte. Feyenoord-speler Hwang In-Beom maakte de 1-1 en hij leverde ook de assist op de 2-1. Die werd binnen geschoten door Oh Hyeongyu. De matchwinner was daar na afloop dolgelukkig mee.

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Het scheelde weinig of Hyeongyu had de openingswedstrijd van Zuid-Korea niet eens kunnen spelen. De spits van Besiktas is al dagen erg ziek. "Ik kan mijn emoties niet in woorden uitdrukken. Mijn lichaamstemperatuur steeg vandaag naar de 38 graden. Ik voelde mij echt slecht. Ik vroeg me af of ik überhaupt wel kon spelen. Gelukkig lukte dat door onze staf en ons medische team. Op een WK spelen is al iets waar ik heel dankbaar voor ben. Dat ik dan ook nog mag scoren is echt prachtig", zo onthulde Hyeongyu tegenover de FIFA.

Door de opleving van Hwang en Hyeongyu won Zuid-Korea de wedstrijd tegen Tsjechië met 2-1. Dat levert het Aziatische land niet de eerste plek in de groep op. In poule A speelden donderdagavond Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het WK. Dat duel werd met 2-0 gewonnen door het gastland, waardoor de Mexicanen nu op doelsaldo groepsleider zijn in poule A. Op 19 juni volgt een directe clash voor de koppositie in de poule. Dan spelen Mexico en Zuid-Korea tegen elkaar om 03:00 uur Nederlandse tijd.

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