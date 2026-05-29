Het WK voetbal begint over minder dan drie weken, maar de organiserende landen hebben een urgent probleem. De Verenigde Staten, Canada en Mexico kondigden vrijdag gezamenlijk maatregelen aan vanwege de uitbraak van het ebolavirus in Centraal-Afrika. De gezondheid van de miljoenen bezoekers, fans en sporters die worden verwacht staat daarbij voorop.

De drie gastlanden lieten via een gezamenlijke verklaring weten dat ze de situatie serieus nemen. "Deze gecoördineerde aanpak is erop gericht onze burgers en de miljoenen bezoekers, fans, sporters en toeristen die worden verwacht op het WK te beschermen, terwijl het reisverkeer en de goederenstroom over onze grenzen in stand worden gehouden. De gezondheid en veiligheid van alle mensen in de regio is onze hoogste prioriteit nu we de wereld verwelkomen in Noord-Amerika", staat in de verklaring.

Welke maatregelen precies worden genomen, blijft vooralsnog vaag. Het is onduidelijk of het ook gaat om reisverboden of quarantainemaatregelen.

Uitbraak in Congo en Oeganda

De Democratische Republiek Congo en delen van Oeganda kampen momenteel met een uitbraak van het ebolavirus. Volgens de laatste overheidscijfers zijn er in Congo meer dan duizend vermoedelijke gevallen en ongeveer 250 doden. In buurland Oeganda liggen de aantallen aanzienlijk lager. Ebola is een besmettelijke en levensbedreigende infectieziekte die wordt overgedragen via fysiek contact en contact met lichaamsvloeistoffen.

Voor de nationale ploeg van Congo zijn de zorgen niet nieuw. Amerika legde het elftal al eerder een zware maatregel op: drie weken quarantaine voordat ze de Verenigde Staten mogen betreden. De spelers, die grotendeels bij Europese clubs spelen, werden verplaatst naar België voor hun WK-voorbereiding. "Wanneer een nieuw persoon de bubbel inkomt, moet die apart geïsoleerd worden. Als iemand symptomen ontwikkelt, brengt dat het risico mee dat de hele ploeg niet aan het WK kan deelnemen", waarschuwde Andrew Giuliani, verantwoordelijk voor de WK-organisatie vanuit het Witte Huis.

Strenge maatregelen

Congo speelt haar eerste WK-wedstrijd op 17 juni tegen Portugal in Houston. Daarna volgen duels met Colombia in Mexico en Oezbekistan, dezelfde ploeg die Nederland op 7 juni treft in New York voor een oefenduel. De tijdsdruk voor de Congolese ploeg is dus enorm: de quarantainemaatregelen en de voorbereiding moeten naadloos op elkaar aansluiten.

Amerika laat er geen gras over groeien. "Op dit moment nemen wij strengere maatregelen dan de WHO", zei Giuliani eerder tegenover ESPN. Met het grootste voetbaltoernooi ter wereld voor de deur willen de gastlanden geen enkel risico nemen, ook al blijft de precieze invulling van de maatregelen voorlopig onduidelijk.

