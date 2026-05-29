Bondscoach Ronald Koeman verraste in zijn selectie met een plek voor PSV'er Guus Til. Oud-internationals Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart begrijpen er helemaal niets van. "Til is een man naar mijn hart, maar ik vind het apart dat zo'n gozer erbij wordt genomen", zegt Van der Vaart in de nieuwe podcast Wes & Raf van Ziggo Sport.

Maandenlang riep vrijwel héél voetbalminnend Nederland om een oproep voor Til, maar Van der Vaart was vanaf meet af aan géén fan van de voetballer van PSV. Enkele maanden geleden zei hij: 'Het was in mijn tijd ondenkbaar, dat soort spelers mochten er niet eens aan snuffelen'. Later voegde hij er nog aan toe dat 'Guus Til zelfs uitgelachen zou worden op een WK'. Sneijder kon het niet laten om een sneertje uit te delen. "Was dat nuchter of dronken?", grapt de recordinternational van Oranje richting Van der Vaart.

Verbazing over selecteren Til

Van der Vaart kon er wel om lachen. "Ik wou bijna zeggen: nuchter of dronken zou ik precies hetzelfde hebben gezegd", reageerde de oud-middenvelder van onder meer Real Madrid en Ajax gevat. "Nee, het is ongelooflijk knap wat Til heeft gedaan. Voor PSV is dat fantastisch, maar in het Nederlands elftal... Als nummer tien bij Oranje komt daar véél meer bij kijken dan af en toe met geluk tegen een bal aanlopen. Hij heeft in mijn ogen niet veel aanzien."

Volgens de ex-international zou het logischer zijn om een talent als Kees Smit mee te nemen. "In Nederland zien we hem als het grootste talent, dan moet je hem ook laten snuffelen tijdens zo'n toernooi. Dan zeggen mensen: het WK is niet om te snuffelen, maar als je 26 man mag meenemen... Dan is er écht wel plek voor eentje om te laten ruiken. Daar hebben wij over twee en vier jaar profijt van", zegt Van der Vaart stellig.

Géén minuten voor Til

Sneijder sluit zich helemaal aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. "Ik vind het merkwaardig dat hij als middenvelder is opgeroepen, want hij heeft met name als spits een topseizoen gehad. Dan had ik ook liever Smit gezien", vindt Sneijder. "Als je kijkt naar al die namen eromheen, wanneer is dan de uitgelezen mogelijkheid om Til in te brengen? Als dat er dan toch een keer is, dan heb ik liever dat hij Smit brengt."

Van der Vaart vindt het vooral een verrassende keuze. "Vooral als je kijkt hoe Koeman over hem gesproken heeft. Toen dacht ik wel: Smit gaat hij wel meenemen. Guus Til is een man naar mijn hart met zijn interviews en ik gun hem al het geluk. Alleen, puur gekeken naar kwaliteit dan is hij niet mijn speler en dan vind ik het best wel apart dat zo'n gozer erbij wordt genomen", besluit de oud-middenvelder het onderwerp.

WK voetbal gaat van start

Het WK voetbal begint op donderdag 11 juni, maar voor Ronald Koeman en Oranje start het toernooi pas drie dagen later. Op 14 juni neemt Nederland het op tegen Japan. Vervolgens staan ook nog duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni) op het programma.

