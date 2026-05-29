Curaçao staat aan de vooravond van het grootste voetbalmoment uit de geschiedenis van het eiland. Over een paar weken begint het land aan de WK-droom. Binnen de selectie van bondscoach Dick Advocaat speelt het geloof een enorme rol. Kenji Gorré vertelt daar in gesprek met Sportnieuws.nl openhartig over en noemt religie zelfs het fundament van het team.

Gorré maakt al jarenlang deel uit van de Curaçaose selectie en zag van dichtbij hoe het geloof een steeds grotere rol binnen de ploeg kreeg. Ook in zijn eigen leven zorgde dat voor een enorme verandering. "God vormt echt het fundament van dit team. Ik ben nu zeven jaar international en het bidden heeft écht indruk op me gemaakt. Zes jaar geleden ben ik Christen geworden, Jezus heeft mijn leven veranderd", deelt Gorré.

'Ik heb de vruchten geplukt'

De 31-jarige aanvaller van Umm Salal in Qatar vertelt openlijk over de grote verandering in zijn leven. "Ik leefde vroeger naar mijn eigen wil en deed wat ik zelf wilde", erkent Gorré. "Zes jaar geleden kwam God mij tegemoet en zei: doe het op mijn manier. Ik heb mijn leven aan Hem onderworpen en sindsdien is mijn leven veranderd. Ik ontving een vreugde die niet door omstandigheden kan veranderen."

"Ik heb me gerealiseerd dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en volgens Zijn voornemen geroepen zijn. Dat is waar ik nu mijn eigen leven op heb gebouwd. Ik heb de vruchten daarvan geplukt in mijn relatie, carrière, financiën en op elk gebied van mijn leven", gaat Gorré verder.

Geloof speelt grote rol in selectie van Advocaat

Binnen de selectie van Curaçao is geloof inmiddels verweven met de dagelijkse routine. Volgens Gorré begint bijna iedere dag met dankbaarheid en gebed. "We danken God voor een nieuwe dag, want het leven gaat om meer dan alleen voetbal. Het is door Gods genade dat we 's ochtends onze eerste ademhaling mogen nemen. Dus we zorgen er gewoon voor dat we ons daar 's ochtends op afstemmen."

Gorré vertelt dat er aan God om specifieke dingen wordt gevraagd. "Voor de wedstrijd bidden we om bescherming en het besef dat Gods wil boven alles staat. We vragen God gewoon om ons van het moment te laten genieten en ons ook op het veld te beschermen."

Gorré visualiseert WK

Het eerst WK ooit van Curaçao leeft uiteraard enorm binnen de spelersgroep. Gorré probeert die bijzondere momenten zelfs al voor zich te zien. "Als je je ogen sluit, beginnen je gedachten een beetje af te dwalen. Je begint je voor te stellen dat je op het veld staat en gaat je inbeelden wat er gaat gebeuren. Ik heb héél veel positieve dingen gezien", erkent Gorré.

"Ik wil daar niet te veel over vertellen, maar ik zie iedereen gelukkig zijn. Het betekent niet dat we gaan winnen, maar wel dat we ervan gaan genieten. En dat is wat God me dit seizoen echt in herinnering brengt: ervan genieten, want dit is een speciale tijd in ons leven. We gaan er maximaal van genieten", besluit Gorré, die met Curaçao het WK aftrapt in een duel met Duitsland. Daarna volgen nog duels met Ecuador en Ivoorkust.

