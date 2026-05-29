Van de minst bekende WK-ganger naar internetfenomeen in twee dagen: Tim Payne beleeft een periode die hij waarschijnlijk nooit meer vergeet. De Nieuw-Zeelandse WK-ganger had amper 4700 Instagram-volgers, maar zag zijn account plots volledig ontploffen door een Argentijnse influencer. Inmiddels volgen meer dan 1,4 miljoen mensen de onbekende middenvelder.

De 32-jarige Payne speelt al jaren voor Wellington Phoenix in Nieuw-Zeeland en werkte zijn carrière grotendeels buiten de spotlights af. Ooit stond hij onder contract bij Blackburn Rovers in Engeland, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Ondanks vijftig interlands en een WK-ticket kende vrijwel niemand hem. Totdat een Argentijnse influencer zich ermee ging bemoeien.

Van 4700 volgers naar ruim één miljoen

Influencer Valen Scarsini, online bekend als elscarso, ontdekte dat Payne op Instagram slechts zo’n 4700 volgers had. Daarmee zou hij volgens Scarsini de minst gevolgde speler op het WK 2026 zijn. De Argentijn riep zijn volgers op om Payne massaal te volgen en hem in één klap beroemd te maken. Dat werkte nogal goed.

Binnen 48 uur schoot het Instagram-account van de Nieuw-Zeelander compleet door het dak. Van een paar duizend volgers naar meer dan 1,4 miljoen. En daarmee raakte hij zijn bijzondere titel natuurlijk meteen kwijt. Opvallend detail: influencer Scarsini heeft zelf ‘slechts’ 569.000 volgers. Dankzij zijn oproep is Payne hem inmiddels ruimschoots voorbij.

'Wat een absurde 48 uur'

Payne kon zelfs nauwelijks geloven wat er gebeurde. De Nieuw-Zeelander reageerde verbaasd op de gigantische aandacht. "Wat een absurde 48 uur. Ik vroeg me af waarom ik ineens door zoveel mensen werd gevolgd en kwam toen je bericht tegen", richtte de WK-ganger zich tot de Argentijnse influencer. "Muchos gracias. Sorry voor mijn Spaans, ik zal eraan werken op Duolingo."

WK voetbal gaat van start

Het WK voetbal begint officieel op donderdag 11 juni. Voor Payne en Nieuw-Zeeland begint het echter pas op 16 juni met een wedstrijd tegen Iran, gevolgd door wedstrijden met Egypte en België.

