Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leefden zondagavond vanuit Paleis Het Loo fanatiek mee met het eerste WK-duel van Oranje tegen Japan (2-2). Ex-international Hedwiges Maduro weet uit eigen ervaring hoe betrokken het koninklijk paar is bij de nationale ploeg. In de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl deelt hij een opvallende anekdote. "Ik moest snel wat aantrekken..."

Tijdens de openingswedstrijd van Nederland op het WK kreeg het koningspaar bijzonder gezelschap op Paleis Het Loo. Keizer Naruhito en Keizerin Masako van Japan keken daar samen met Willem-Alexander en Máxima naar de ontmoeting tussen Oranje en Japan. Voor het Japanse keizerlijke paar was het overigens niet hun eerste bezoek aan het paleis: twintig jaar geleden verbleven ze er ook al.

Speciale ontmoeting met koningspaar

Maduro kan de betrokkenheid van het koningshuis bij de sport wel waarderen. "Ik vind het mooi", vertelt de voormalig middenvelder. Zijn gedachten gaan direct terug naar het WK van 2006, toen Nederland tegenover Argentinië stond. "Toen waren ze nog prins en prinses, maar destijds kwamen ze langs om ons de hand te schudden."

Dat duel werd gespeeld in de Commerzbank-Arena in Frankfurt en was de laatste groepswedstrijd van Groep C. Zowel Nederland als Argentinië was al verzekerd van een plek in de achtste finales. Door het gelijkspel eindigde Argentinië op basis van doelsaldo als groepswinnaar, terwijl Oranje genoegen moest nemen met de tweede plaats.

'Ik stond onder de douche'

Na afloop van de wedstrijd beleefde Maduro een moment dat hij nooit meer vergeet. "Ze kwamen na dat duel naar onze kleedkamer, maar ik stond onder de douche", vertelt hij lachend. "Toen kwamen er een aantal mensen van: Hedwiges, ze komen eraan, je moet even wat aantrekken. Dus dat heb ik maar gedaan, hè", grapt de oud-international.

"Je moet het land toch goed vertegenwoordigen", vervolgt Maduro met een lach. "Je moest snel een handdoek pakken, even wat aantrekken en dan een handje schudden."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Damian Vlottes met oud-trainer Robert Maaskant, ex-voetballer Hedwiges Maduro én voetbalwatcher Rick Kraaijeveld het actuele WK-nieuws. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast spreekt Maaskant zijn ergernis uit over de reacties binnen de Oranje-selectie én worden de tranen van Dick Advocaat besproken. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

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