Voor het Nederlands elftal is het WK voetbal afgelopen weekend écht begonnen. Tijdens de eerste groepswedstrijd werd er tegen Japan met 2-2 gelijkgespeeld. Uiteraard waren er een hoop Nederlandse fans aanwezig in het Amerikaanse Dallas. Dat daar in Nederland niet zo enthousiast op werd gereageerd, zorgde voor een boze Angela de Jong.

De vrouw die bekend werd als tv-expert schrijft columns voor het Algemeen Dagblad en was er goed voor gaan zitten richting Nederland - Japan. In Dallas waren een hoop Nederlandse supporters en in de Verenigde Staten, toch een groot sportland, zijn ze blij met de fans in het oranje.

Kritiek op Pierre van Hooijdonk

De Jong zag dat bij de NOS een stuk minder enthousiasme. "Maar in de Hilversumse studio van onze staatsomroep kon het niet zuurder en droop het dedain er vanaf", schrijft ze. Vooral Pierre van Hooijdonk, door De Jong cynisch 'ons nationale lachebekje' genoemd en Wim Kieft moesten het ontgelden.

De columniste vindt namelijk dat 'we' juist trots moeten zijn op al die landgenoten die de oversteek maken naar de Verenigde Staten. "Je mag God en iedereen in het universum op je blote knietjes danken dat al die Nederlanders de moeite hebben genomen om naar dat Amerika te vliegen om onze verwende voetbalmiljonairs toe te juichen."

'Wisselen bij NOS'

In het restant van haar betoog breekt De Jong een lans voor de Nederlanders die in de Verenigde Staten, in Nederland of waar dan ook ter wereld meeleven met Oranje op het WK voetbal. Ze geeft de NOS dan ook een advies mee. "Ik weet niet veel van voetbal, maar één ding weet ik wel: een beetje meer respect voor de mensen vóór wie en dóór wie ze daar zitten, is het minste dat ze kunnen opbrengen. En anders wordt het tijd dat de NOS eens gaat wisselen."

De Nederlandse fans in Amerika incasseerden zondagavond (Nederlandse tijd) een teleurstelling. Oranje leek hard op weg naar een overwinning tegen Japan, maar in de slotfase ging het alsnog mis. Door een late tegentreffer eindigde het duel in een gelijkspel (2-2). Nederland speelt zaterdag 20 juni tegen Zweden (19.00 uur) en vrijdag 26 juni (01.00 uur) tegen Tunesië in Groep F.

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