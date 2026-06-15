De late gelijkmaker van Japan was al een bittere pil voor Oranje, maar de openingswedstrijd leverde ook nog eens drie gele kaarten op voor het Nederlands elftal. Een extra aandachtspunt voor bondscoach Ronald Koeman, want wie in de groepsfase tweemaal geel krijgt, mist de daaropvolgende wedstrijd.

Bij twee gele kaarten in verschillende duels is een speler geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. De FIFA heeft voor dit WK wel een belangrijke wijziging doorgevoerd: gele kaarten die niet tot een schorsing hebben geleid, worden na de groepsfase kwijtgescholden. Spelers kunnen dus met een schone lei aan de knock-outfase beginnen, mits ze geen tweede gele kaart ontvangen in de resterende groepsduels.

Drie keer geel

Crysencio Summerville, die later nog de 2-1 zou maken, was de eerste die op de bon werd geslingerd na een overtreding op Watanabe bij een Japanse counter. Ook Memphis Depay, die als invaller in het veld was gekomen voor Donyell Malen, kreeg geel na een te late tackle. De derde gele kaart was voor Micky van de Ven, die in de slotfase een gevaarlijk moment van de Japanners onschadelijk maakte. Deze drie spelers staan dus op scherp in de resterende groepsduels en moeten dus oppassen.

De eerstvolgende kans om zich te herpakken krijgt Oranje op vrijdag 20 juni, wanneer Zweden de tegenstander is. Die wedstrijd is na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan direct een belangrijke. Een nieuwe gele kaart voor Summerville, Memphis of Van de Ven betekent dan automatisch een schorsing voor het derde groepsduel tegen Tunesië.

Verwondingen van Jan Paul van Hecke

Niet alleen de gele kaarten zijn een zorg voor Ronald Koeman. Oranje-verdediger Jan Paul van Hecke kreeg in de eerste helft namelijk een fikse trap tegen zijn gezicht en had zichtbaar last. In de drinkpauze werd er al een flinke zak ijs aangebracht op het gezicht van Van Hecke. Na afloop deelde hij zelfs verontrustend nieuws over zijn zicht. "Het deed wat met mijn zicht. Ik merk dat ik niet zo goed zie, hopelijk wordt dat minder. Ik verwacht wel wat meer zwelling, maar het hoort erbij."

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