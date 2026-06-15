Oranje-international Jan Paul van Hecke kreeg zondagavond een harde klap in zijn gezicht te verwerken. De verdediger van Brighton & Hove Albion verscheen na afloop zichtbaar gehavend voor de camera en kwam daarbij met een zorgwekkende update.

Van Hecke voorkwam in de eerste helft een enorme kans van Japan een doelpunt met een moedige ingreep. De verdediger kopte een poging van Ritsu Doan weg, maar kreeg daarbij een harde trap in het gezicht. Hoewel hij snel weer opstond, bleef hij zichtbaar last houden van de klap. Van Hecke speelde de wedstrijd wél gewoon uit, maar na afloop werd wel duidelijk dat hij flinke schade had opgelopen.

Zorgwekkende update

Bij de NOS gaf Van Hecke na afloop een zorgwekkende update over zijn blessure. "Die Japanse speler haalde vol door op mijn oog, omdat ik ook wel laag kopte. Maar uiteindelijk won ik de bal, dat was het belangrijkste", analyseerde de verdediger het moment.

Tijdens het duel was al te zien dat Van Hecke regelmatig aan zijn gezicht voelde, maar na afloop bleek pas hoe hard de klap was aangekomen. Hij verscheen met een flink blauw oog voor de camera. "Het deed wel wat mijn zicht", erkent Van Hecke. "Ik merkte tijdens de wedstrijd al wel dat ik minder goed zag, maar het wordt nu steeds minder door de zwelling. Hopelijk wordt dat de komende dagen minder."

Meespelen tegen Zweden

Of Van Hecke inzetbaar is voor de wedstrijd tegen Zweden, is nog onduidelijk. "Ik verwacht wel wat meer zwelling, maar het hoort erbij", aldus de verdediger, die tegen Japan de plek innam van de geblesseerde Jurriën Timber. Bondscoach Ronald Koeman heeft achterin weinig opties, aangezien ook Matthijs de Ligt ontbreekt door blessureleed.

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