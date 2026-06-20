Curaçao bereidt zich voor op het tweede duel in de groepsfase op het WK. De Blue Wave staat tegenover Ecuador in Kansas City. Op de persconferentie richting dat duel kreeg Dck Advocaat te maken met opmerkelijke vragen, waar hij op hilarische wijze mee omging. "Het is ongekend dat we hier zijn."

Advocaat heeft op geheel eigen wijze een persconferentie gegeven op het WK. De bondscoach van Curaçao weet als geen ander de verwachtingen laag te houden en zorgt ervoor dat iedereen geniet. Ook hijzelf. "Het kan natuurlijke iedere wedstrijd dat we verrassen, maar het is wel heel moeilijk iets te realiseren", reageert hij wanneer hem opnieuw gevraagd wordt naar de kansen van Curaçao. "We moeten vooral dolgelukkig zijn dat we dit mogen meemaken", vertelt hij.

'Dan ben ik dood'

De routinier spreekt van een geweldig avontuur en ziet zijn spelers ook volop genieten. Het is een bijzonder moment voor het eiland en de Nederlander geeft aan dat hij sowieso al trots is dat dit is bereikt. Dan krijgt hij een ietwat bizarre vraag: hoe hij naar dit avontuur zou kijken over vijftig jaar. "Dan ben ik al dood", reageert hij met een glimlach op het gezicht.

Droom van Curaçao

Het laat zien hoe goed de sfeer is in het kamp van Curaçao, waar alles wordt beleefd als een feest. Er werd natuurlijk met 7-1 verloren en dat is veel, "Maar het is ook logisch", legt Advocaat uit. "We moeten niet vergeten dat er een groot verschil zit tussen Curaçao en de andere landen. Het is ongekend dat we hier zijn. De mensen op Curaçao zullen dat nooit vergeten", verzekert hij. "Ze zullen het ook nooit meer meemaken. Het is al met al hoe dan ook een positief verhaal voor het eiland."

Hij vindt dan ook dat iedereen van de kleine dingen moet genieten op dit WK, zoals de stadions. Al zijn die natuurlijk niet zo klein. "Wat een prachtig stadion. We moeten blij zijn dat we in dit soort stadions tegen dit soort tegenstanders mogen spelen. De meeste van ons spelen in stadions van RKC of nog minder", lacht hij. Curaçao neemt het zaterdag op tegen Ecuador om 2.00 uur Nederlandse tijd.

WK voetbal

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