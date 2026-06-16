De afgelopen editie van Nederland tegen Argentinië op het WK voetbal was een verhit potje. Wout Weghorst en Lionel Messi kregen het na afloop aan de stok in de catacomben. Maar er is één ander voorval waar de vlam in de pan schoot en waar niet zo vaak meer over gesproken wordt: met één actie kreeg Leandro Paredes heel Nederland over zich heen.

De statistieken van de wedstrijd in de kwartfinale van het WK 2022 in Qatar doen veel lijken op de statistieken van de verloren achtste finales tegen Portugal in 2006. Die wedstrijd werd bestempeld als ‘De Slag om Neurenberg’ met in totaal twintig kaarten, zestien geel en vier rode kaarten. De wedstrijd met Argentinië had dan wel minder kaarten (15), hij werd net zo agressief gespeeld als zoveel jaren geleden.

Slagers van Argentinië

Argentinië was de betere partij tegen Nederland, maar was zelf ook niet vies van een overtreding hier en daar. Het ging er de gehele wedstrijd hard aan toe. Lionel Messi werd meermaals gevloerd door Wout Weghorst en consorten, Cody Gakpo werd gevloerd door de slagers van Argentinië, maar de vlam sloeg helemaal in de pan in de 88e minuut.

Met nog maar een paar minuten op de klok was Nederland bezig met een slotoffensief. Ze stonden met 2-1 achter en de Zuid-Amerikanen dachten de buit al wel binnen te hebben. Met Luuk de Jong én Wout Weghorst voorin werden de ballen continu op de helft van Argentinië gepompt. Frenkie de Jong krijgt nog maar eens de bal, maar Leandro Paredes ontfutselt hem de bal met een sliding.

Bijzondere actie Paredes

De bal rolde door richting Aké, die ook nog naar voren wil stomen. Hij neemt de bal aan, wil ermee dribbelen, maar wordt dan faliekant onderuit gehaald door Paredes, de toenmalige middenvelder van Juventus. Aké belandt tussen zijn twee benen en kan niks anders dan vallen. Als het daarbij was gebleven, was er niks aan de hand geweest.

Maar Paredes loopt door richting de bal, zwiept zijn rechtervoet naar achter en pegelt de bal snoeihard richting de volle dug-out van Oranje. Vanaf dat moment ging het mis. De spelers op de bank, die eerst nog moeten beseffen wat er gebeurde, rennen allemaal woest het veld in richting Paredes. De Argentijn heeft overigens maar weinig oog voor de Oranje-bende die op hem afkomt, hij wordt binnen de kortste keren naar de grond gewerkt. Virgil van Dijk, die vanaf de middenlijn zag wat er gebeurde, rent in één rechte lijn op de Argentijn af en beukt hem meters verder op de grond.

Kop tegen kop

Arbiter Lahoz voelt vanaf het moment dat de tackle wordt ingezet al nattigheid en rent er ook op af. Al gauw merkt hij dat er geen eer te behalen is voor hem en stapt opzij, vanaf een afstandje ziet hij hoe de gemoederen nog verder oplopen en Oranje en Argentinië binnen de kortste keren kop tegen kop staan met elkaar. Noa Lang duwt Alexis Mac Allister naar de grond, Steven Bergwijn probeert Enzo Fernandez bij zijn shirt te grijpen en het is nota bene Weghorst die uiteindelijk iedereen tot rust moet krijgen.

In 2024 werd Leandro Paredes herinnerd aan dit moment in het krankzinnige duel en zegt dan: “Dat schot was expres, dat kan ik nu wel bevestigen. Ik deed dat na al het commentaar en opmerkingen van de Nederlandse spelers en staf. De bal lag er klaar voor en ik besloot te schieten.”

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