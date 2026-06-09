Lionel Messi loodste Argentinië in 2022 naar de langverwachte wereldtitel. Inmiddels zijn we vier jaar verder en is de superster weer wat ouder geworden. Om hun belangrijkste speler zo veel mogelijk te ontzien, hebben de Argentijnen iets bijzonders bedacht. Argentijnse superster krijgt eigen kamer, anders dan teamgenoten

Messi speelde 198 interlands voor Argentinië, waarin hij liefst 116 keer trefzeker was. Een ongekend moyenne natuurlijk. Bij het vorige wereldkampioenschap in Qatar was hij goed voor zeven doelpunten en drie assists, ook was hij twee keer trefzeker in de penaltyreeks. Ondanks zijn leeftijd (38) leunt de Argentijnse nationale ploeg nog altijd op de kwaliteiten van Messi.

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Speciale behandeling Lionel Messi op WK

Met Messi wordt extra voorzichtig gedaan, ook gezien zijn recente lichte blessure. De sterspeler krijgt dan ook een bizarre voorkeursbehandeling tijdens het WK 2026: hij krijgt een eigen kamer, in tegenstelling tot zijn Argentijnse teamgenoten. De ruimte wordt ruim en persoonlijk ingericht, compleet met zijn naam en foto's.

Dit privilege is geen verrassing voor de Argentijnse aanvoerder. Ook tijdens het WK 2022, waar Argentinië wereldkampioen werd, verbleef Messi al alleen. Volgens TyC Sports is dit de gewoonte geworden sinds Sergio Agüero, Messi's vaste kamergenoot, afscheid nam van het nationale elftal.

Verblijf in Kansas City

De Argentijnse ploeg verblijft in The Origin Hotel in Kansas City, een hotel met 118 kamers aan de oevers van de Missouri. Deze locatie dient als basis voor het team aan het begin van het toernooi, strategisch gelegen dicht bij zowel het stadion als het trainingscomplex. Ook het Nederlands elftal verblijft in dezelfde stad, evenals Engeland.

Argentinië zit in Groep J van het WK, samen met Algerije, Oostenrijk en Jordanië. De eerste wedstrijd van de regerend wereldkampioen staat gepland voor de vroege ochtend van 17 juni (Nederlandse tijd). Dan wordt om 03.00 uur afgetrapt tegen onder anderen Riyad Mahrez en Anis Hadj Moussa.

Nederlands elftal op WK