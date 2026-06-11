Op het WK voetbal van 2026 zijn er tijdens wedstrijden veel ingewikkelde statistieken in beeld. Sommigen kijkers weten ongetwijfeld wat de lastige termen betekenen, maar sommige niet. Sportnieuws.nl legt uit wat er precies mee wordt bedoeld.

Het WK 2022 in Qatar was het eerste WK waarin te pas en te onpas een boel statistieken de kant van de kijker op werden gegooid. Zonder enige context of uitleg zag je ineens voorbij komen dat Denzel Dumfries een ster was in forced turnovers, wat dat dan ook mag betekenen. Tijdens dat WK werden er elf nieuwe statistieken getoond, die zetten wij voor je op een rij, al kunnen wij niet beloven dat Amerika er niet nóg meer stats aan het assortiment toe zal voegen.

Trainerstaal

Dat trainers steeds meer nieuwe taal zijn gaan gebruiken is tot daar aan toe. Daar vliegen de half spaces je ook om de oren en de blokken waarin men wil spelen. Dat is trainerstaal en is nog enigszins doorheen te komen, maar de FIFA komt tegenwoordig met statistieken die nooit uitgelegd worden. Zoals de defensive line height and team length. Het moet laten zien hoe ‘hoog’ een team op het veld staat en wat de afstand is tussen verdediging en aanval.

Voor de analytici onder ons is het waardevolle informatie waardoor je de wedstrijd beter kan lezen, toch is dat voor de huis, tuin en keuken-kijker lang niet altijd even waardevol. De FIFA zou er goed aan doen wat context toe te voegen. Hoeveel kilometer een speler over het veld rent, kan iedereen nog begrijpen maar de phases of play wordt wel heel abstract.

Nieuwe statistieken uitgelegd

Forced turnovers: Een term afkomstig uit het basketbal. Verandering van balbezit door felle druk van de defensieve ploeg. Het terugwinnen van de bal.

Line Brakes: Simpelweg het verslaan van een linie door middel van een pass, dribbel of loopactie. Speel je van verdediging naar aanval langs de aanvallers en middenvelders van de tegenstander, doorbreek je die lijnen(linies).

Possession control: Hoeveel balbezit ieder team heeft. Echter is daar sinds afgelopen WK aan toegevoegd hoeveel balbezit ieder team heeft terwijl de bal daadwerkelijk in het spel is. Dus niet bij dode spelmomenten.

Ball Recovery Time: Hoe snel een team de bal weer heeft afgepakt van het andere team.

Final Third entries: De final third is het laatste deel van het veld, pakweg de laatste 35 meter van het veld richting het doel van de tegenpartij. De entries laten zien vanaf welk punt op het veld de aanvallende ploeg de aanval begint richting het laatste deel van het veld.

Defensive line height and team length: Het moet laten zien hoe ‘hoog’ een team op het veld staat en wat de afstand is tussen verdediging en aanval.

Team Shape: Dat is weer net iets anders dan de opstelling 1-4-3-3 of 1-4-4-2. Het gaat er hier om hoe deze formatie geïnterpreteerd wordt op het veld. Dat verschilt vaak bij wel of geen balbezit.

Pressure on the ball: Deze is vrij simpel. Er wordt gemeten hoe snel een speler bij een tegenstander het balbezit weer veroverd.

Phases of play: Hierbij zie je verschillende percentages op het veld oppoppen. Wat daarmee bedoeld wordt is hoe vaak een team een bepaalde stijl hanteert. Bij opbouwen zijn de percentages vlak voor eigen doel hoog, maar bij veel lange ballen zal het percentage richting de zestien van de tegenstander hoger zijn.

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