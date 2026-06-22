Het Nederlands elftal krijgt in het laatste groepsduel tegen Tunesië met Katia Garcia voor het eerst op een WK te maken met een vrouwelijke scheidsrechter. De Mexicaanse arbiter is relatief onervaren in het mannenvoetbal, maar ging tijdens dit WK wel al de hele wereld over toen ze plotseling met augurkensap het veld over rende. Ook is ze niet bang om een kaart uit te delen.

Garcia gaat tijdens Nederland - Tunesië haar WK-debuut maken bij de mannen. Ze wordt dan na Stéphanie Frappart en Tori Penso de derde vrouwelijke arbiter bij een wereldkampioenschap voor mannen. De keuze voor de Mexicaanse is vrij opmerkelijk, want ze heeft nog maar weinig ervaring met het fluiten van interlands bij de mannen.

Augurkensap op WK

Wel was ze dit WK al een keertje betrokken bij een duel van Oranje. Ze was namelijk vierde official bij de wedstrijd tegen Japan. Die rol vervulde ze ook tijdens de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Australië. Tijdens dat duel moest ze in de slotminuten echter plotseling in actie komen.

Scheidsrechter Felix Zwayer kreeg kramp en dus kwam Garcia hem helpen. Zij bracht augurkensap naar de Duitser. Dat wordt vaak gedronken om kramp tegen te gaan. Uiteindelijk kon Zwayer het duel afmaken en hoefde Garcia niet in te vallen, maar het moment werd wel veelvuldig gedeeld op sociale media.

Tot dat moment was Garcia een relatief onbekende naam uit het scheidsrechterskorps in het mannenvoetbal. Wel bleek vorig jaar al dat ze flink wat potentie had, want toen kreeg ze een kwartfinale toebedeeld op de Gold Cup, het continentale kampioenschap van Noord- en Zuid-Amerika.

Garcia strooit met kaarten

Garcia maakte in 2017 haar debuut op het hoogste niveau bij de vrouwen en groeide daar inmiddels uit tot één van de grote namen. Ze was al actief op het WK in 2023 en had vorig jaar de leiding over de wedstrijd om het brons op de Olympische Spelen. In 2024 debuteerde ze in Mexico op het hoogste niveau bij de mannen en werd ze daar de eerste vrouwelijke arbiter in meer dan twintig jaar tijd.

Het Nederlands elftal moet wel oppassen, want ze is niet bang om kaarten te trekken. In het afgelopen seizoen deelde ze in zestien duels liefst 77 gele kaarten uit. Dat komt neer op bijna vijf gele kaarten per wedstrijd. Ook trok ze twee keer rood en floot ze vijf keer voor een strafschop.

Bij het Nederlands elftal moeten vooral Memphis Depay, Crysencio Summerville en Micky van de Ven op hun tellen passen. Zij zijn bij een gele kaart tegen Tunesië geschorst voor de tweede ronde.

Politicologe

De spelers van Oranje kunnen overigens ook politiek advies inwinnen bij de arbiter. Ze volgde vroeger een opleiding Politicologie aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico en haalde uiteindelijk ook haar diploma aan de hoogst aangeschreven universiteit van Latijns-Amerika.

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