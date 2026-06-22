Het Nederlands elftal krijgt op het WK in het laatste groepsduel met Tunesië te maken met een bijzondere scheidsrechter. Voor het eerst in de geschiedenis gaat een vrouw een wedstrijd van Oranje fluiten op het wereldkampioenschap bij de mannen.

De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangesteld voor de wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Tunesië. Beide landen trappen vrijdag 26 juni om 01.00 uur af. Voor Garcia wordt het haar WK-debuut. De Mexicaanse zal voor de spelers en staf van Oranje overigens geen onbekend gezicht zijn, want ze was ook al de vierde official tijdens het groepsduel met Japan.

Garcia wordt na Stéphanie Frappart en Tori Penso pas de derde vrouwelijke arbiter ooit bij een mannen-WK. Frappart was in 2022 de eerste en Penso maakte vorige week bij Zuid-Afrika - Tsjechië voor het eerst haar opwachting. Garcia wordt de eerste vrouw die een wedstrijd van Oranje op een WK bij de mannen fluit.

Katia Garcia

Garcia floot in 2017 haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau bij de vrouwen in Mexico en werd in 2024 de eerste vrouwelijke arbiter in 22 jaar die in dat land een duel bij de mannen floot. Op het vrouwen WK van 2023 had ze de leiding over twee wedstrijden.

De 33-jarige Mexicaanse is na Frappart de tweede vrouwelijke arbiter ooit bij een duel van de Nederlandse mannenploeg. De Française floot in 2021 de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland. Die wedstrijd wist Nederland in eigen huis met 2-0 te winnen.

Historische dag op WK

Het wordt overigens hoe dan ook een historische speeldag op het WK voetbal. Penso is enkele uren voor het duel van Oranje de scheidsrechter bij Ecuador - Duitsland. Het wordt voor het eerst dat er twee WK-duels op één dag door een vrouw worden gefloten.

Strijd om groepswinst

Nederland strijdt in de laatste speelronde op het WK om de groepswinst. De ploeg van Ronald Koeman staat bovenaan de groep, maar heeft net als Japan vier punten uit twee duels en een doelsaldo van +4. Oranje scoorde één goal meer en staat daardoor op de eerste plek. Als het Nederlands elftal ruimer wint van Tunesië dan Japan van Zweden is de groepswinst een feit.

De plek in de groep is van belang voor de tweede ronde. De nummer 1 van de groep van Nederland neemt het in de volgende ronde op tegen de nummer 2 uit de poule van Brazilië, Marokko en Schotland. De nummer 2 uit de poule van Oranje speelt juist tegen de nummer 1 van die groep.

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