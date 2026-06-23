Het WK in 1998 staat bekend om het legendarische doelpunt van Dennis Bergkamp en het iconische commentaar van Jack van Gelder. De stem van de commentator suist nog door de oren van menig voetbalsupporter. Maar niet alles liep vlekkeloos op dat eindtoernooi. Na de euforie van de gewonnen kwartfinale kreeg Winston Bogarde de hele ploeg muisstil. Een diepe schok ging door het Nederlands elftal.

Alles loopt voortvarend onder Guus Hiddink op het WK in Frankrijk in 1998. Oranje komt redelijk soepel de groepsfase door met vijf punten op zak en verslaat ook Joegoslavië in de achtste finales. Wanneer zelfs Argentinië in de kwartfinale wordt verslagen, lijkt er niks meer fout te kunnen gaan. Oranje krijgt vleugels na de geweldige goal van Dennis Bergkamp, die tot op de dag van vandaag regelmatig herhaald wordt en onderwerp van gesprek is. Een halve finale tegen Brazilië wacht voor Oranje, maar in aanloop daarnaartoe krijgt de ploeg een zware klap te verwerken.

Oerkreet galmt over het veld

Nog geen 24 uur na het laatste fluitsignaal tegen Argentinië bevindt Oranje zich alweer op het trainingsveld ergens in de bergen bij Monaco. De heren werken een hersteltraining af en de wissels doen ook mee. Er wordt afgesloten met een partijtje, de sfeer zit er goed in. Er zijn wat toeschouwers die kijken en dan gebeurt het: een oerkreet galmt over het veld.

Het is Winston Bogarde. De man die zeker een basisplaats zou krijgen tegen Brazilië schreeuwt het uit van de pijn en blijkt zich zwaar geblesseerd te hebben. Bondscoach Hiddink zou later omschrijven dat zijn voet de andere kant op stond. Hij brak zijn kuitbeen en moest direct naar het ziekenhuis in Frankrijk.

Onthulling van gruwelijke details

Bogarde vertelt later precies wat er gebeurde: "We trainden fel, heel kort. Clarence Seedorf had de bal, ik ging achter hem aan en veroverde de bal met een sliding. Vanuit die sliding stond ik op, om te schieten, met m’n volledige gewicht op één been. De voet van m’n standbeen bleef volledig in het gras staan. Dus ik brak eerst m’n rechterbeen en bij het terughalen van m’n voet scheur ik m’n enkelbanden af", onthult hij de gruwelijke details.

Diezelfde avond nog moest Bogarde met een privéjet naar Amsterdam voor een operatie in het AMC. Van de halve finale zou hij dus niks meer meekrijgen. De 1-1 in reguliere speeltijd en de helse penaltyserie die Nederland de das om deed, heeft hij gemist. En dat terwijl hij de geschorste Arthur Numan zou vervangen en daarmee zijn eerste basisplaats op het WK zou krijgen. Het is een moment waar Bogarde zijn hele leven niet graag aan herinnerd wordt.

Zijn zware blessure bleek de eerste tegenslag van velen te zijn, waardoor hij voetbal de rug toekeerde. Zijn moeder overleed niet veel later en hij had geen motivatie meer om te voetballen. Hij vervolgde zijn carrière wel, maar die zou nooit meer zijn wat het was. Zijn plezier in het spel vond hij later pas weer terug, toen hij als trainer actief was.

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