Het WK is in aantocht en voor een enkeling belooft het helemaal speciaal te worden. Zeven broederparen komen namelijk in actie in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar, die broers komen niet allemaal uit voor hetzelfde land...

Eigenlijk zouden er tijdens het WK 2026 achtmaal twee broers aantreden, maar Jurriën Timber haakte met een liesblessure af bij het Nederlands elftal. Dus blijft tweelingbroer Quinten alleen achter in de VS. "De laatste dagen hadden we steeds meer het idee dat het deze beslissing zou worden", reageerde bondscoach Ronald Koeman bij de NOS. "Uiteindelijk hebben we met hem gezeten en helaas deze beslissing moeten nemen." Lustharel Geertruida is de vervanger van Timber.

Zeven broederduo's op WK

In totaal zijn er dus nog zeven broederparen over. Daar zitten een aantal bekende koppen tussen, die we vooral zullen kennen vanuit de Ererdivisie. Zo heeft Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao de beschikking over Leandro en Juninho Bacuna. Bij Kaapverdië spelen Laros en Deroy Duarte. Ook Frankrijk beschikt over twee broers: Lucas en Theo Hernandez. Zij vechten om een plekje linksachterin bij Les Bleus.

Maar er zijn liefst vier broederduo's die niet voor hetzelfde land spelen. Het bekendste voorbeeld is Brian Brobbey. Hij komt uit voor het Nederlands elftal, waar zijn oudere broer Derrick Luckassen voor Ghana speelt. En wat te denken van de broertjes Williams. Iñaki (Ghana) en Nico (Spanje) verdedigen ieder de trots van een ander land.

De Franse sensatie Desiré Doue heeft zijn oudere broer Guéla bij Ivoorkust spelen. Het laatste broederpaar is Harry en John Souttar. Zij zijn geboren in Schotland, maar eerstgenoemde komt uit voor Australië.

Broederparen

Laros en Deroy Duarte (Kaapverdië)

Leandro en Juninho Bacuna (Curaçao)

Lucas en Theo Hernandez (Frankrijk)

Brian Brobbey (Nederland) en Derrick Luckassen Brobbey (Ghana)

Iñaki (Ghana) en Nico (Spanje) Williams

Desiré (Frankrijk) en Guéla (Ivoorkust) Doué

Harry (Australië) en John (Schotland) Souttar

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