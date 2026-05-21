Manuel Neuer keert inderdaad terug als keeper van het Duitse voetbalelftal. Bondscoach Julian Nagelsmann heeft de 40-jarige doelman opgenomen in zijn selectie van 26 spelers voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De krant Bild kondigde eerder zijn rentree al aan.

Neuer nam na het EK van 2024 in eigen land na 124 interlands afscheid van de nationale ploeg en speelde sindsdien geen interland meer. Hij verlengde onlangs nog zijn contract bij Bayern München. Oliver Baumann van Hoffenheim was tijdens de kwalificatiecyclus voor het WK de eerste keuze onder de lat bij Duitsland, maar zal genoegen moeten nemen met een rol als tweede keeper. Duitsland begint het WK op 14 juni tegen Curaçao. Daarna zijn Ivoorkust en Ecuador de tegenstanders in de groepsfase.

'Die Mannschaft' was vier keer wereldkampioen, maar bij de laatste twee edities faalde de ploeg hopeloos; zowel op het WK van 2018 in Rusland als het WK van 2022 in Qatar werd Duitsland al in de groepsfase uitgeschakeld.

Neuer was er in 2014 al bij op het WK in Brazilië, toen Duitsland zijn vierde titel veroverde. De keeper begint volgende maand aan zijn vijfde WK. "Het plan is dat 'Manu' de eerste keus is", zei Nagelsmann bij de bekendmaking van zijn selectie. "Iedereen kent het aura rond hem. Het is natuurlijk een klap voor Baumann, maar hij is wel een tweede keus van wereldklasse. Er zijn veel gesprekken geweest met veel discussie, maar de beslissingen zijn nu genomen."

Bayern München is de hofleverancier van de Duitse WK-selectie met ook nog Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka en jongeling Lennart Karl. Duitsland oefent in de voorbereiding op 31 mei in Mainz tegen Finland en op 6 juni in Chicago tegen de Verenigde Staten.

