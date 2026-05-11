Bosnië en Herzegovina heeft als eerste de WK-selectie bekendgemaakt. En dat terwijl het land zich als een van de laatsten kwalificeerde, door Italië na strafschoppen te verslaan in de play-offs. PSV'er Esmir Bajraktarevic maakt deel uit van de 26-koppige selectie van trainer Sergej Barbarez. De rechtsbuiten benutte tegen Italië de beslissende strafschop.

Bijzonder WK voor PSV'er

Bajraktarevic is geen vreemde in de Verenigde Staten. Hij groeide er op, speelde als jeugdinternational voor de VS en kwam zelfs één keer uit voor het nationale elftal. In januari 2025 maakte hij de oversteek met een transfer van het Amerikaanse New England Revolution naar PSV.

Oud-Ajacied

Ook oud-Ajacied Benjamin Tahirovic gaat mee naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De middenvelder speelde anderhalf seizoen in Amsterdam en komt tegenwoordig uit voor het Deense Brøndby. Andere bekende namen zijn Edin Dzeko, oud-speler van onder meer Manchester City en AS Roma, en Sead Kolasinac, oud-speler van Arsenal.

Bosnië en Herzegovina doet voor de tweede keer mee aan het WK, en zit in een groep met gastland Canada, Zwitserland en Qatar.

Meer landen gaan de komende dagen hun selecties bekendmaken. Maandag 11 mei was de eerste deadline voor alle 48 bondscoaches. Zij moeten dan bij de FIFA een voorlopige lijst naar de FIFA gestuurd hebben met daarop maximaal 55 namen. Uit die lijst komt vervolgens voor 2 juni de definitieve selectie. Bondscoach Ronald Koeman van Oranje laat pas tegen het einde van mei zijn 26 spelers weten.

Oranje-tegenstanders Japan, Zweden en Tunesië komen deze week al met hun spelerslijst op de proppen voor het WK. Bij Japan vrezen ze voor het meedoen van sterspeler Koaru Mitoma van Brighton.

