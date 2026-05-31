Ronald Koeman bereidt zich momenteel als bondscoach voor op het WK met Oranje. Maar ook als speler heeft hij ervaring op eindtoernooien. Binnen de selectie ontstonden er weleens problemen. "Je hebt gewoon een vertrouwensrelatie."

In Andere Tijden Sport blikken een aantal oud-internationals terug op het WK van 1994. Daar gebeurde iets opmerkelijks in de spelersgroep. Een aantal voetballers ging regelmatig kaarten, waarbij er om honderden guldens werd gespeeld. Maar John de Wolf speelde vals.

"Op een gegeven moment viel het een beetje op, zeker mijn broer, dat John de Wolf vaak de joker had", vertelt Ronald de Boer. "Hoe kan dat nou? En toen zei Frank: 'Jongens, luister even. John de Wolf speelt vals.' Ik weet nog heel goed dat Rob Witschge, die werd echt lijkbleek. Wij noemden hen altijd Sjors en Sjimmie, want die waren niet van elkaar af te slaan, als Feyenoorders en beste maatjes."

Vertrouwensbreuk

Het incident leidde tot 'een vertrouwensbreuk' in het nationale team. "Hij stond er niet lekker meer op natuurlijk", zegt De Boer. "Hij had gewoon nu een achterstand bij iedereen." Veel spelers gingen niet meer met hem om.

'Dat had ik nu anders gedaan'

Koeman was op dat moment aanvoerder, maar meldde het voorval niet aan toenmalige bondscoach Dick Advocaat. "Als ik het over had moeten doen, had ik op dat moment Advocaat, de bondscoach, wel gezegd wat er was gebeurd", geeft hij toe. "Dat heb ik niet gedaan om toen John de Wolf ook niet verder te straffen als het ware."

"Dat had ik nu anders gedaan. Dan had ik gewoon gezegd tegen de bondscoach, als aanvoerder, van: 'Dit is er gebeurd. Doe ermee wat je denkt te moeten doen.' Maar dat je wel moet weten wat er is gebeurd in een groep." Dat zou hij nu ook graag van zijn spelers willen horen.

"Ja, want je hebt altijd, als trainer of bondscoach, met een aantal jongens, vaak oudere jongens of waar je al wat langer mee werkt, heb je gewoon een vertrouwensrelatie", legt Koeman uit. "En dan hoeven ze niet alles te zeggen, maar ze moeten wel kunnen inschatten: wat is nu wel belangrijk wat de bondscoach moet weten of niet. Dit is wel een voorbeeld, dat had Advocaat moeten weten. Dat heb ik toen nagelaten."

