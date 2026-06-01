Met nog maar tien dagen tot de aftrap van het WK heeft ieder land ondertussen de definitieve WK-selectie moeten doorgeven aan de FIFA. Dat betekent ook dat Oranje weet welke tegenstanders zij zullen treffen in de groep. Dit zijn de spelers die Japan, Zweden en Tunesië in groep F hebben meegenomen.

Bij de tegenstanders van Oranje zijn allemaal wel wat bekende gezichten te vinden. Van ploeggenoten van Oranje-spelers tot aan (oud-)gedienden in de Eredivisie, je vindt ze allemaal bij Japan, Zweden en Tunesië. Terwijl Oranje pas op 27 mei was Japan er al veel eerder bij, op 15 mei lieten zij weten wie er naar het WK gaan, net als Tunesië. Zweden was nóg eerder, zij maakten de namen bekend op 12 mei.

Selectie Japan

Japan is de selectie met de meest bekende namen voor Nederlandse voetballiefhebbers. Zij hebben maar liefst vijf Eredivisionisten in de selectie. Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda van Feyenoord, Koki Ogawa van NEC en Takehiro Tomiyasu en Ko Itakura van Ajax. Ook oud-bekenden Yukinari Sugawara (ex-AZ), Kento Shiogai (ex-NEC) en Ritsu Doan (voormalig speler van FC Groningen, PSV) zijn erbij.

Selectie Zweden

Bij Zweden zijn het vooral de voorhoedespelers die bekend zijn bij het grote publiek. Alexander Isak van Liverpool en Victor Gyökeres (Arsenal) maken daar de dienst uit, waabij Isak uiteraard ook een Eredivisieverleden heeft. Dat geldt voor meer spelers. Kristoffer Nordfeldt en Benjamin Nygren speelden in het verleden bij sc Heerenveen, Gabriel Gudmundsson en Hjalmar Ekdal bij FC Groningen en Gustaf Lagerbielke is een oud-FC Twente-speler.

Tunesië

Bij Tunesië is er een boel veranderd in de laatste maanden. Na een teleurstellende prestatie in de Afrika Cup werd de trainer ontslagen en werd Sabri Lamouchi aangesteld als bondscoach. Hij voerde gelijk veranderingen door. Zo laat hij wat veteranen uit de selectie en blijft ook het aanvallende talent Louey Ben Farhat thuis. Omar Rekik, oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam, keert na drie jaar afwezigheid wel weer terug in de selectie voor het WK.

Speelschema Oranje

Het Nederlands elftal is zondagmiddag 31 mei écht begonnen aan de voorbereiding op het WK. Op 3 juni spelen zij een uitzwaaiwedstrijd in De Kuip tegen Algerije, waarna ze in New York op 8 juni een oefenduel afwerken met Oezbekistan. Vanaf 11 juni begint het WK, maar Oranje komt pas op 14 juni actie tegen Japan. Op 20 juni treffen zij Zweden en ze sluiten de groep af op 26 juni tegen Tunesië.

