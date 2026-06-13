Voor de spelers van Curaçao wordt het WK een emotionele ervaring. De kleinste deelnemer van het toernooi is voor de eerste keer ooit present. Geen wonder dat ook aanvaller Gervane Kastaneer (30) het even te kwaad krijgt.

Gervane Kastaneer speelde voor onder meer NAC, ADO Den Haag, FC Eindhoven en PEC Zwolle. Tegenwoordig schiet hij de ballen binnen voor het Maleisische Terengganu FC.

De voetbalbond FIFA koos Kastaneer uit voor een video op zijn socials. "De trots van een vader", zo luidt de titel van de aangrijpende productie.

'Alles veranderde'

In de video krijgt de speler een ontroerende brief van zijn vader te horen. "In één seconde veranderde alles. Van jouw mooiste periode naar één van de donkerste hoofdstukken van ons leven. Mensen zagen alleen een oogblessure, maar wij kennen het echte verhaal", zo laat zijn vader weten.

Kasetneer senior verwijst daarmee naar een slepende oogblessure die zijn voetballende zoon had. Het was een zware tijd: "De pijn, de onzekerheid, de angst, de tranen en de eindeloze ritten naar Duitsland. Week na week, alleen maar om bij jou te kunnen zijn. Omdat wij voelden dat jij ons nodig had." De brief eindigt zo: "Papa is trots op jou. Wij zijn trots op jou. En heel Curaçao mag trots zijn op jullie."

Idool

Kastaneer krijgt een brok in de keel en kan de tranen niet binnen houden. Hij zegt: "Geen woorden voor. Hij noemde mij zijn idool, maar hij is mijn grootste idool. Je bent mijn alles. We hebben het gehaald. Niet alleen ik, jij ook. That's it."

Fitte selectie

Het nationale voetbalelftal van Curaçao reist met een volledig fitte selectie naar Houston. Alle 26 spelers kwamen op zaterdag in actie tijdens de laatste training van de ploeg van bondscoach Dick Advocaat in aanloop naar de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland. "Iedereen is fit, iedereen is in staat om te spelen", aldus de woordvoerder van de ploeg.

The Blue Wave, zoals het elftal in de volksmond heet, is ingedeeld in groep E. Curaçao komt verder nog in actie in Kansas City tegen Ecuador en tegen Ivoorkust in Philadelphia. Advocaat heeft als doel om minimaal de groepsfase door te komen.

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