Ronald Koeman junior had maar wat graag als extra keeper deel uitgemaakt van de WK-selectie van Oranje. De doelman, afgelopen seizoen actief bij Telstar en inmiddels transfervrij, vindt niet dat hij bij de beste drie keepers van Nederland hoort. Maar hij zag voor zichzelf wel een rol weggelegd als extra man in de selectie van zijn vader, bondscoach Ronald Koeman.

In de podcast WK Mixed Zone kreeg Koeman junior de vraag of hij mee had gemoeten naar het WK. Zijn antwoord was duidelijk: "Ik vind van wel." Daarbij benadrukte hij meteen dat hij zichzelf niet als derde keeper ziet. "Wel gewoon als vierde keeper, bedoel ik. Ik ben ook echt wel heel reëel hoor. Roefs speelt bij Sunderland en heeft een geweldig seizoen gehad."

De bondscoach koos uiteindelijk voor drie keepers in de WK-selectie: Bart Verbruggen, Mark Flekken en Robin Roefs. Justin Bijlow bleef achter als stand-by en moet klaarstaan als een van de drie doelmannen alsnog wegvalt. Dat is net een andere rol dan de functie waar Koeman junior op doelde. Hij zag zichzelf niet als eerste vervanger bij een blessure, maar als extra keeper die met de groep mee kon trainen en de selectie kon ondersteunen.

Engeland doet het wel

Daarbij wees de 31-jarige naar Engeland, dat volgens hem wél zo’n extra keeper meeneemt. "Engeland neemt de tweede keeper van Brighton & Hove Albion mee." Daarmee doelde hij op Jason Steele, die in dat geval vooral een ondersteunende rol binnen de groep zou vervullen en niet direct als doelman met serieus perspectief op speeltijd zou worden gezien.

'Daar zit Bijlow toch niet op te wachten?'

Volgens Koeman junior had hij zelf prima in die rol gepast. Niet omdat hij zichzelf boven de andere keepers plaatst, maar juist omdat hij denkt dat niet iedere doelman zit te wachten op een plek zonder veel perspectief op speeltijd. Daarbij noemde hij ook Bijlow als voorbeeld. "Ik bedoel ook meer van: daar zit Bijlow toch niet op te wachten? En ik wel. Ik was graag meegegaan."

Kosten

Toch kwam het er niet van. Volgens Koeman junior wilde de KNVB best een vierde keeper meenemen naar het WK, maar speelde het kostenplaatje een belangrijke rol. "De KNVB heeft geen geld", zei Koeman junior.

Daarna onthulde de zoon van de bondscoach om welk bedrag het volgens hem ongeveer ging: "Ze wilden wel een vierde keeper meenemen, maar het kost twee tot drie ton voor een bond. Dat is wel een hoop geld."

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