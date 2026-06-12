Oud-Feyenoorder Marcos Senesi gaat alsnog naar het WK. Nadat hij een droomtransfer maakte naar Tottenham Hotspur deze week kreeg hij nóg een bijzonder telefoontje. Namelijk die van de Argentijnse bondscoach. Zijn vriendin filmde het moment dat hij gebeld werd en dat leverde emotionele beelden op.

De Argentijnse bondscoach, Lionel Scaloni, heeft donderdag verdediger Marcos Senesi opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Leonardo Balerdi in de selectie van Argentinië voor het WK 2026. Dat is geweldig nieuws voor de verdediger die een kleine drie jaar bij Feyenoord speelde.

Emotionele beelden Senesi

De kans dat Senesi opgeroepen zou worden, zat er al dik in omdat Balerdi sowieso al niet fit was. Het duurde alleen behoorlijk lang voordat de coach van Argentinië zijn keuze had gemaakt. Toen hij eenmaal het verlossende belletje pleegde, filmde de vriendin van Senesi, Kelci Rose, het voorval. "Vlak voordat we uiteten wilden gaan, werd hij gebeld", valt te lezen in het filmpje.

Terwijl Senesi naar de bondscoach luistert vertelt zijn vriendin, die ook voetbalster is, dat ze momenteel in Ibiza zitten en dat ze net terugkwamen van een vakantie in Miami. "Nu krijgt Marcos te horen of hij tóch nog naar het WK gaat", waarna ze zich omdraait en naar Senesi toe gaat. Hij vecht tegen de tranen waarna SEnesi het uitschreeuwt van geluk en de twee vliegen elkaar in de armen.

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

Droomtransfer

Het geluk kan niet op voor Senesi, want in dezelfde week maakte hij een mooie transfer. Na jaren gespeeld te hebben bij Bournemouth maakte hij afgelopen week transfervrij de overstap naar Tottenham Hotspur waar hij dus teamgenoot wordt van Micky van de Ven en Xavi Simons. Eerst wacht nog een WK voor hem, waarin hij misschien al sneller dan gedacht kennis maakt met de Nederlanders.

Vriendin Kelci Rose

De maker van de beelden, Kelci Rose (22), is zijn bekende vriendin. Het verhaal van de twee is vrij bijzonder. Nadat Senesi de transfer had gemaakt van Feyenoord naar Bournemouth, kwam hij daar Rose tegen. Zij geldt als de absolute ster van het vrouwenelftal van Bournemouth. De twee leerden elkaar daar kennen en sinds de zomer van 2024 zijn ze officieel een koppel.

WK voetbal

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