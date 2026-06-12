De Republiek Congo is als één van de laatste landen gearriveerd in Amerika en dat deden zij in stijl. De ploeg kwam in pak aan, maar hadden allemaal een lap met luipaardenprint over hen heen hangen. Het zorgde voor opvallende beelden.

Het ministerie van Sport van Congo plaatste donderdag 11 juni een foto van de selectie en staf in het vliegtuig richting Amerika. Daarin viel op dat iedereen luipaardenhuid droeg, wat er op zich opvallend uitziet. Ook duiken er foto's op van kussen en tassen met de print van een luipaard.

USA nous sommes là 📍🇺🇸 pic.twitter.com/MSregJcB33 — Ministère des Sports et Loisirs - RDC (@MinSport_Loisir) June 11, 2026

Luipaardenhuid

De reden daarvan is snel uitgelegd: de bijnaam van het nationale team is De Luipaarden. De reacties op internet zijn er verdeeld over. Een groot deel vindt het prachtige outfits en helemaal passen bij Amerika, anderen vinden het dieronvriendelijk.

De komst van Congo was lange tijd een onderwerp van gesprek rondom het WK. De selectie van Congo moest van de Amerikaanse autoriteiten verplicht in quarantaine na een ebola-uitbraak in het land.

In quarantaine

Dat was een verplichte voorzorgsmaatregel, terwijl er geen enkele speler van de selectie daadwerkelijk in Congo verbleef. Er werd zelfs een oefenwedstrijd in het Spaanse Cádiz afgeblazen, uiteindelijk werd er alsnog gespeeld in Frankrijk. Congo verbleef in aanloop naar het WK in België, waar ze in quarantaine gingen.

Uiteindelijk is alles dus goedgekomen en kon Congo gewoon naar de Verenigde Staten, waar ze op de openingsdag aankwamen. Zij spelen zelf hun eerste wedstrijd pas op 17 juni tegen Portugal. Later spelen ze tegen Colombia en de oefentegenstander van Oranje: Oezbekistan.

WK voetbal

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