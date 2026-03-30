Terwijl Nederland dinsdag vrijuit kan oefenen tegen Ecuador, strijden acht andere Europese landen nog om een ticket voor het WK voetbal. De finales van de play-offs worden namelijk afgewerkt en die leveren vier deelnemers op aan het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daar rolt ook nog de derde en laatste tegenstander van Nederland op het WK uit.

De UEFA gaat over de ticketverdeling voor het WK voetbal van Europa en zag al twaalf landen zich rechtstreeks plaatsen via de WK-kwalificatie. Nederland behoorde tot die landen en kan dus nu al toewerken naar het WK. Toch staat er voor Oranje wel wat op het spel in de play-offs, want één van de winnaars komt in de WK-groep van Ronald Koeman en zijn spelers terecht.

Nederland wacht in Groep F op het WK

De zestien deelnemende landen aan de play-offs werden donderdag in de halve finales al teruggebracht tot acht. Landen als Italië, Denemarken, Polen, Zweden, Turkije en Tsjechië maken nog kans op een WK-ticket. Nederland weet al in welke hoek er gekeken moet worden. Het winnende land uit 'pad' B komt bij Oranje, Japan en Tunesië in Groep F van het WK.

Polen of Zweden

Na de halve finales is duidelijk geworden dat Zweden of Polen de tegenstander van Nederland, Japan en Tunesië wordt op het WK. Polen, in de WK-kwalificatie nog tweede achter Oranje in de groep na twee keer 1-1 tegen Ronald Koeman te hebben gespeeld, won nipt met 2-1 van Albanië en moet nu naar Zweden. Dat land won dankzij een hattrick van Arsenal-spits Viktor Gyökeres met 3-1 van Oekraïne.

Overzicht play-offs WK voetbal

Groep A (winnaar komt in WK-groep B met Canada, Qatar en Zwitserland)

Halve finales:

Italië - Noord-Ierland 2-0

Wales - Bosnië & Herzegovina 1-1 (Bosnië wint na penalty's)



Finale (dinsdag 31 maart):

Bosnië - Italië



Groep B (tegenstander van Oranje, Tunesië en Japan)

Halve finales:

Oekraïne - Zweden 1-3

Polen - Albanië 2-1



Finale (dinsdag 31 maart):

Zweden - Polen



Groep C (winnaar komt in WK-groep D met de Verenigde Staten, Paraguay en Australië)

Halve finales:

Turkije - Roemenië 1-0

Slowakije - Kosovo 3-4



Finale (dinsdag 31 maart):

Kosovo - Turkije



Groep D (winnaar komt in WK-groep A met Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea)

Halve finales:

Denemarken - Noord-Macedonië 4-0

Tsjechië - Ierland 2-2 (Tsjechië wint na strafschoppen)



Finale (dinsdag 31 maart):

Tsjechië - Denemarken

Live op televisie

Alle vier de finales beginnen 31 maart om 20.45 uur en zijn in Nederland alleen live te zien bij Ziggo Sport.