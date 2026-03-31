Zweden en Polen streden dinsdag in de finale van de Europese play-offs om een plekje op het WK. De winnaar mocht zich voegen bij Oranje in poule F en dat werd na een spectaculair duel Zweden. Daarmee is de groep van het Nederlands elftal op het WK voetbal nu dus compleet.

Bij de loting in december wist Nederland nog niet wie zij allemaal zouden treffen in de poule tijdens het WK. Na Japan en Tunesië bleef er een plek open voor de winnaar van één van de vier Europese play-offs. Zweden en Polen streden dinsdag om dat plekje en het werd een spannend duel.

Late goal brengt beslissing

Na twintig minuten spelen schoot Anthony Elanga de Zweden met een kanonskogel op voorsprong, maar Nicola Zalewski maakte er al snel weer 1-1 van. Bij zijn goal ging de Zweedse goalie Kristoffer Nordfeldt, die vroeger voor sc Heerenveen speelde, niet vrijuit. Op slag van rust kwam Zweden weer op voorsprong door een kopbal van voormalig FC Twente-speler Gustaf Lagerbielke, maar vlak na de pauze werkte Karol Swiderski van dichtbij de 2-2 binnen.

Het werd een spannende slotfase en beide teams leken af te stevenen op een verlenging, maar vlak voor het einde van de reguliere speeltijd sloeg de thuisploeg toch nog toe. Topspits Viktor Gyökeres schoot na een onvervalste scrimmage de bal snoeihard tegen de touwen en zorgde daarmee voor groot feest.

Groep met Oranje

Zweden is daardoor het vierde team in de groep van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Tijdens de loting in december werd Oranje ook al gekoppeld aan Japan en Tunesië.

Nederland begint het WK op 14 juni om 22.00 uur met een duel tegen Japan. Op 20 juni om 19.00 speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen Zweden en op 26 juni om 01.00 uur is Tunesië de laatste tegenstander van Oranje.