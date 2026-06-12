Het openingsduel van het WK vond donderdag plaats in het iconische Azteca Stadion in Mexico-Stad. Ex-topvoetballer Wim Kieft speelde ook ooit in de voetbaltempel en maakte daar bijzondere momenten mee. Ook vertelt hij meer over zijn rol als analist bij de NOS.

Kieft vertelt in de WK-show WEEKAA CALL van KieftJansenEgmondGijp over zijn ervaringen in het Azteca Stadion. Toen de ex-Oranje-international kampioen werd en de beker won met PSV, moest hij van sponsor Philips een wedstrijd spelen in het stadion. Daar had het bedrijf net de nieuwe lichtmasten geleverd. Guus Hiddink was op dat moment trainer en hij gaf de spelers een dag en nacht vrij 24 uur voor de wedstrijd. Een slechte keuze wist Kieft al snel. "Daar hebben wij natuurlijk op een meedogenloze manier van geprofiteerd", vertelt de oud-voetballer.

'De een na de ander viel om'

Een dag later moest de wedstrijd toch gespeeld worden. De spelers hadden echter geen rekening gehouden met het feit dat het Azteca Stadion maar liefst 2200 meter boven zeeniveau ligt. "De een na de ander viel om. We verloren die wedstrijd met 5-0 en Philips heeft nooit haar geld gekregen. Ze vonden het een aanfluiting daar in Mexico", vertelt Kieft lachend over de stapavond en daarop volgende wedstrijd.

Het Azteca Stadion was donderdag het decor voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in 2026. Mexico won die wedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika en is daardoor groepshoofd van poule A.

Kieft als analist

Kieft is voor dit WK ook aangesteld als analist bij de NOS. Daar zal de oud-voetballer bij verschillende wedstrijden aanschuiven voor analyses. Kieft onhult dat hij vrijdagavond voor het eerst te zien zal zijn rondom de wedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina. Over het niveau van dat duel is de analist minder te spreken. "Je hebt niet het idee, dat is een topwedstrijd. Vroeger deed ik Brazilië-Argentinië en Nederland-Engeland. Ik heb een paar stapjes terug gedaan, maar ik probeer wanhopig aan het werk te blijven", vertelt Kieft met een lach.

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