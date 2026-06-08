Cody Gakpo bereidt zich met het Nederlands elftal momenteel voor op het WK voetbal, maar ook privé staat er iets moois te gebeuren voor de topvoetballer. De partner van de Liverpool-speler is namelijk zwanger. Dat houdt haar echter niet tegen om te genieten van een vakantie met een ex-vriendin van een andere Oranje-international en daar toont ze ook haar buik.

Gakpo landde afgelopen week met Oranje in de Verenigde Staten en speelt daar maandag een oefenduel tegen Oezbekistan voordat het eindtoernooi komende week van start gaat. Zijn vriendin Noa van der Bij had net als de Oranje-international ook een tripje gepland staan, maar dan naar het Spaanse eiland Ibiza.

Het koppel is sinds 2020 samen en maakte onlangs bekend dat ze in verwachting zijn van hun tweede kindje samen nadat ze twee jaar geleden de trotse ouders werden van zoontje Samuël. Het is niet bekend wanneer Van der Bij precies is uitgerekend, maar voordat hun gezin groter zal worden, bracht ze een tijdje door in Ibiza.

'Beste dagen' met ex van Oranje-international

Dat deed Van der Bij niet alleen, maar met een paar vriendinnen. Zo is te zien in een bericht op sociale media. Op Instagram deelt de vriendin van Gakpo meerdere foto's van de vakantie en daar komt ook een opvallend iemand voorbij.

Sterre van Bakel, de ex-partner van Micky van de Ven, was er namelijk ook bij. Ondanks dat de relatie tussen Van Bakel en de Oranje-international voorbij is, gaat zij dus nog altijd goed om met de geliefde van de andere speler van het Nederlands elftal. 'De beste dagen', reageert zij onder het bericht.

Op de foto's steekt Van der Bij niet onder stoelen of banken dat ze momenteel in verwachting is. Haar zwangere buik neemt meerdere keren een prominente plek in en daaruit mogen we opmaken dat ze daar erg blij mee is. Van der Bij lijkt ook blij te zijn met het seizoen dat momenteel aanbreekt. 'De zomer is eindelijk begonnen', schrijft ze bij haar bericht.

WK voetbal

Voor de geliefde van Van der Bij gaat het WK deze week eindelijk beginnen. Gakpo speelt met Oranje maandag tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd voor het eindtoernooi. Nederland begint op zondag 14 juni aan het WK met een duel tegen Japan. Later treft het ook nog Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni) in de groepsfase. Het WK duurt tot en met zondag 19 juli.

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