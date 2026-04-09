Frenkie de Jong heeft na blessureleed de groepstraining hervat bij FC Barcelona. Dat werd donderdag bekend. Zijn terugkeer is een opluchting voor bondscoach Ronald Koeman, die de Oranje-international tijdens de vorige interlandperiode moest missen.

Spaanse media meldden dat de 28-jarige middenvelder daags na de nederlaag van Barcelona tegen Atlético Madrid (0-2) in de kwartfinale van de Champions League op het trainingsveld van de club verscheen. De Jong liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De middenvelder miste ook de laatste twee interlands van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador.

Trainer Hansi Flick maakte vorige week al bekend dat De Jong deze week zou terugkeren, maar noemde toen geen dag. De international ontbrak nog in de thuiswedstrijd van woensdag tegen Atlético, die met 2-0 verloren ging.

Frustratie om Champions League-nederlaag

Daar is de trainer van de Catalanen gefrustreerd over. Hij was het niet eens met de rode kaart van Pau Cubarsí en het moment bij een doeltrap van Atlético-speler Marc Pubill, waar Barcelona recht had op een strafschop. Verdediger Pubill nam bij een doeltrap een pass van zijn keeper in de handen en dat was volgens Flick duidelijk hands. Scheidsrechter Istvan Kovacs wuifde dat echter weg en de VAR riep hem niet terug om het moment terug te kijken.

"Ik snap niet waarom de VAR niet heeft ingegrepen. Wat is dan het nut van de VAR? Het had een strafschop moeten zijn, een tweede gele kaart en rood. Dat had er moeten gebeuren", aldus de Flick tegen Movistar Plus. Barcelona kwam na de rode kaart voor Cubarsí met 1-0 achter door een vrije trap van Julián Álvarez. Alexander Sørloth maakte de 2-0. De return is dinsdag in Madrid. Barcelona speelt zaterdag de derby tegen Espanyol.

WK voetbal

Twee jaar geleden liep De Jong het EK in Duitsland mis door een blessure. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Oranje treedt drie dagen later aan tegen Japan. Afgelopen weekend zag Koeman nog een middenvelder uitvallen met een blessure. PSV'er Jerdy Schouten scheurde zijn kruisband in duel met FC Utrecht en zal niet op tijd hersteld zijn voor het eindtoernooi.