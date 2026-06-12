Voetbal, football, fußball, fútbol. Vrijwel overal ter wereld gebruiken ze dezelfde term voor de populairste sport. Maar in de Verenigde Staten en Canada heet het 'soccer'. Maar waarom eigenlijk? Wij nemen je mee in een reis langs de geschiedenis.

Het klinkt voor veel voetbalfans alsof de VS het woord zelf heeft verzonnen, maar de waarheid is nét even anders. Sterker nog: de Britten zijn de schuldigen.

Waarom voetbal in de Verenigde Staten soccer heet

In de 19e eeuw waren er in Groot-Brittannië meerdere sporten die onder de noemer football vielen. Om orde in de chaos te scheppen, kwamen er officiële regels voor twee varianten. Je had Rugby Football, waarbij de bal in de handen mocht, en Association Football, het spel dat wij nu gewoon voetbal noemen.

En toen kwamen de studenten van Oxford om de hoek kijken. Die hadden destijds de gewoonte om woorden af te korten en er een '-er' achter te plakken. Rugby Football werd daardoor 'rugger'. Association Football veranderde eerst in 'assoc' en uiteindelijk in 'soccer'. Ja, echt: het woord 'soccer' is dus hartstikke Brits van oorsprong.

Ondertussen ontstond in de Verenigde Staten een eigen sportvariant gebaseerd op rugby: American football. Die sport werd gigantisch populair en kreeg simpelweg de naam 'football'. Toen het Britse voetbal later de oversteek maakte naar Amerika, was die naam dus al bezet. Daarom namen de Amerikanen het Britse woord 'soccer' over.

Britten treffen zelf ook blaam

'It's called football', is iets wat je tegenwoordig vaak hoort onder de Britten. Maar opvallend genoeg gebruikten ze zelf het woord 'soccer' ook nog jarenlang. Pas in de jaren 60 en 70 verdween het langzaam uit beeld, vooral omdat de term steeds meer met Amerika werd geassocieerd. Sindsdien zeggen de Britten vrijwel alleen nog maar 'football'.

Kortom: Amerikanen noemen voetbal geen 'soccer' omdat ze het spel niet begrijpen. Ze doen het omdat de Britten het ze ooit zélf hebben geleerd.

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